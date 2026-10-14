Религиозное многообразие Казахстана открывает новые возможности для международного сотрудничества – эксперт из Японии

Накопленный страной опыт взаимодействия различных конфессий представляет интерес для международного сообщества и может способствовать укреплению доверия между народами. Такое мнение выразил японский журналист, директор Азиатско-Тихоокеанского бюро Inter Press Service Кацухиро Асагири.

Своими наблюдениями он поделился после посещения Астаны, где познакомился с религиозными памятниками, архитектурой и культурным наследием Казахстана. По оценке журналиста, особенность страны заключается в сочетании многовековых духовных традиций с современными подходами к общественному развитию.

«Казахстан представляет собой уникальный пример государства, в котором богатое историческое наследие, религиозное многообразие и современные устремления гармонично дополняют друг друга», – отметил Кацухиро Асагири.

«Особенно интересным для меня оказалось то, насколько органично исламские архитектурные традиции сочетаются здесь с элементами казахской национальной культуры», – подчеркнул он.

Журналист также обратил внимание и на значение правовых гарантий свободы совести, взаимного уважения и возможности каждого человека сохранять свои религиозные убеждения и традиции. Он отметил, что Казахстан является светским государством, где на конституционном уровне закреплены принципы отделения религии от государства, свободы совести и недопустимости дискриминации по религиозному признаку.

По оценке Асагири, именно сочетание правовых гарантий и культуры взаимного уважения создает условия для мирного сосуществования различных конфессий.

Отдельно японский журналист остановился на международной роли Казахстана в развитии межрелигиозного диалога. По его мнению, взаимодействие религиозных сообществ приобретает особую значимость на фоне глобальных вызовов, включая развитие искусственного интеллекта, изменение климата и защиту человеческого достоинства.

«На мой взгляд, Казахстан последовательно стремится превратить межрелигиозный диалог в действенный инструмент международного сотрудничества», – подчеркнул журналист.

Асагири считает, что открытость к различным культурам, уважение к убеждениям других людей и готовность к совместному поиску решений способны укреплять взаимопонимание не только внутри отдельных государств, но и на международном уровне.