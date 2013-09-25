Религиозность населения страны

Религиозность в современную эпоху становится важным индикатором, по которому определяется содержание культурных парадигм, происходит направленное воздействие на массовое и специализированное сознание, вырабатываются политические стратегии.
Реконструкция модели религиозности проведена на основе систематических мониторинговых исследований, проводившихся с 2009 по 2013 год. Выборка квотная, двухступенчатая, с охватом 3 000 взрослых респондентов из 14 областей Казахстана, а также Астаны и Алматы. Корреляции проводились по таким дифферентам, как пол, возраст, этническая принадлежность, уровень образования, социально-профессиональная принадлежность, тип поселения, регион, уровень дохода респондентов.
В массовом сознании совершается переосмысление роли религии, респонденты дают следующую оценку ее роли в нашем обществе (диаграмма 1).
Самоидентификационные ориентации личности в отношении мировоззрения (включая религиозную компоненту), как правило, закладываются с детского возраста, получают развитие и укоренение в юношеском периоде и становятся интегральными к моменту социальной зрелости личности. Но с учетом глобальных трансформаций системного характера, вызванных постсоветскими социальными и идейно-политическими сдвигами, наши граждане из числа взрослого населения меняли мировоззренческие убеждения в последние десятилетия.
Распределение ответов респондентов на вопрос о религиозной самоидентификации выявило картину, согласно которой практически 96–97% опрошенных не затрудняются с выбором мировоззренческой идентичности (диаграммы 3, 4). Ответы об идентификационном отношении с религией распределились следующим образом (диаграмма 2).
На конкретизирующий вопрос об отнесении себя к верующим однозначно называют себя верующими 43,8% респондентов, и еще примерно каждый третий (34,4%) склонен относить себя к группе «скорее верующих, чем неверующих». Почти каждый пятый (18,7%) отождествляет себя с неверующими (диаграмма 3).
Распределение ответов на этот вопрос в проекции на возраст выявляет тенденцию, согласно которой однозначная самоидентификация себя с верующими увеличивается в зависимости от возраста в такой тенденции: чем старше респонденты, тем чаще они идентифицируют себя с верующими определенно (в значении «да, верующий»). Предположительная идентификация себя с верующими (в значении «скорее верующий, чем неверующий») указывает на прямо противоположную закономерность в проекции на возраст респондентов. Чем младше респонденты, тем больше у них предположительных самоидентификаций с религиозностью (диаграмма 4).
Анализ ответов в проекции на этническую принадлежность респондентов проявляет меньшую идентификацию с религиозностью у респондентов-русских: в сумме ответы «нет, неверующий» и «скорее неверующий, чем верующий» достигают 23,6%, по сравнению с аналогичными предпочтениями у респондентов-казахов (16,6%) и у других этносов (17,2%). В то же время идентификации с верующими у казахов вполне определенны для 48,7%, у других этнических групп – в 45,3%, у русских – только в 32,7% ответов (диаграмма 5).
Самоидентификация респондентов с религиозностью в зависимости от уровня образования выявляет следующие тенденции: 1) большей атеизации лиц без образования по сравнению со всеми другими образовательными группами (что парадоксально); 2) примерно сходных значений количества респондентов, относящих себя к верующим и «скорее верующим», в группах респондентов как с самым высоким, так и самым низким образовательным уровнем (диаграмма 6).
Анализ самоидентификации респондентов с религиозностью в зависимости от типа поселения проявил следующие особенности: более высокую однозначную идентификацию себя с верующим в селе (51,7%); примерно равный уровень атеизации респондентов в Астане и Алматы (с большей определенностью суждений в Алматы – 13%) (диаграмма 7).
Религиозность в современном Казахстане как черта обыденного (массового) сознания и поведения (а у определенных групп граждан – и образа жизни) проявляется в различных проекциях: как в явных, так и в скрытых форматах, как в позитивных по своему воздействию на личность, общество, так и в негативных формах. Пока нет однозначной оценки процесса религиозной конверсии, которая становится одним из явных трендов развития религиозности в Казахстане.
В результате религиозной конверсии казахстанцы теряют традиционные (этнокультурно-исторически предписанные) конфессиональные статусы и обретают новые религиозные и нередко квазирелигиозные идентификации. Отношение к процессу религиозной конверсии родных при ответе респондентов на вопрос «Если ваши родные решат или уже решили сменить религиозные убеждения, то как вы к этому отнесетесь?» выявило достаточно толерантное отношение к этому процессу и указало на масштабы явления (диаграмма 8).
Распределение этноконфессиональных идентификаций показало, что более склонны к религиозной конверсии (она достигает более 5% среди верующих) представители других этносов и респонденты-русские (диаграмма 9).
Реконструкция модели религиозности на основе продолжающегося мониторинга приводит нас к абрису модели, согласно которой численность действительно верующего взрослого населения в Казахстане в целом не превышает 18–19%. Причисляющие себя к верующим, но не живущие в соответствии с требованиями религиозного образа жизни составляют около 55%, атеистически настроена примерно пятая часть взрослого населения, не рефлексирует по поводу религиозности мировоззрения 5–7%.
Дальнейшее изучение религиозности населения предполагает введение в мониторинг специфического ряда измерительных параметров, выделение надежных индикаторов и исследование их применительно к различным когортам респондентов. Необходимость подобных измерений продиктована возрастающим воздействием религиозности населения на гражданский контекст жизни.
Елена Бурова, заведующая сектором
Распределение ответов на вопрос «Как вы оцениваете изменение роли религии в современном казахстанском обществе?»
Распределение ответов на вопрос «Каково ваше отношение к религии?»
Распределение ответов на вопрос «Можете ли вы сказать о себе, что вы верующий человек?»
Самоидентификация с религиозностью в зависимости от возраста
Самоидентификация с религиозностью в зависимости от этнической принадлежности
Самоидентификация с религиозностью в зависимости от уровня образования
Самоидентификация с религиозностью в зависимости от типа поселения
Распределение ответов на вопрос «Если ваши родные решат или уже решили сменить религиозные убеждения, то как вы к этому отнесетесь?»
Распределение конфессиональных предпочтений в зависимости от принадлежности к этносу