​Религиозный аспект

По данным пресс-службы, стороны обсудили актуальные вопросы, касающиеся прав человека на свободу вероисповедания, деятельности религиозных организаций, международного сотрудничества в этой области. В частности, омбудсмен проинформировал о законодательной и правоприменительной практике в религиозной сфере в Казахстане, а также механизмах защиты прав граждан на свободу совести.

Эксперты БДИПЧ ОБСЕ в свою очередь поделились опытом продвижения международных стандартов по вопросам свободы религии и убеждений. Участники встречи выразили общее мнение о необходимости дальнейшего взаимодействия в сфере реализации прав человека и проведения консультаций по обсужденным вопросам.