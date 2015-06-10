Более половины жителей Земли считают себя религиозными людьми. Такие данные озвучил Нурсултан Назарбаев, выступая на пленарной сессии "Диалог религиозных и политических деятелей во имя мира и развития" в ходе V Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Центральный вопрос V Съезда связан с осознанием важной роли и ответственности религиозных и политических лидеров за безопасность и гармоничное развитие современного мира. В XXI веке продолжает оставаться в большинстве религиозность. Согласно последним данным Института Гэллапа, больше половины жителей Земли, около 60%, считают себя религиозными людьми. Феномен устойчивости сохранения влиятельности религиозных учений в эпоху технологических революций очень точно объяснил итальянский писатель Чезаре Павезе: "Религия – это убеждение, что все происходящее с нами крайне важно. Именно поэтому она будет существовать всегда", – сказал Президент.
При этом Глава Государства считает, что современное общество может избежать религиозных конфликтов, жить в мире и согласии.
"Но означает ли это, что спутниками человеческого развития неизменно будут религиозные противоречия, неприятие, конфликты, межконфессиональные войны? Я не являюсь сторонником утвердительного ответа на этот вопрос. Во-первых, как говорил Махатма Ганди, "у Бога нет религии". "Наши церковные перегородки до неба не доходят", утверждал в XIX веке философ, митрополит Платон Городецкий. Тысячи лет теологические дискуссии оставались лишь словесными спорами, пока политики не делали из них войн и конфликтов. Во-вторых, все религии мира призывают к сдержанности, терпению, ненасилию и согласию. В священном Коране есть слова: "Кто убил одного человека – это равносильно убийству всего человечества. Пекитесь о добром перед всеми людьми, живите в мире со всеми людьми". Такой же призыв содержит христианский Новый Завет. К ответственности за людские слова несут индийские Упанишады: "Когда срывают травинку, вздрагивает Вселенная". Настоящая вера только та, что побуждает человека к единству и добру. Эта истина непреходящая и вечная", – подчеркнул Назарбаев.
В качестве примера Елбасы привел казахстанское общество.
"Современная история знает примеры толерантных в религиозном отношении обществ. Например, мы в Казахстане создали успешную модель сосуществования 18 конфессий, живущих в мире и согласии, взаимопонимании друг с другом. Вы можете в нашей столице посетить любые храмы присутствующих здесь конфессий. Увидите, как спокойно люди приходят и ходят, и каждый молится единому Богу. Наше законодательство религиозных объединений основано на принципах равенства, свободы совести. За почти четверть века независимости Казахстан пережил эпоху возрождения духовности. Вы знаете, что в советскую эпоху и в Казахстане тоже был полностью насажден атеизм. Но наш народ не потерял веру", – отметил он.
В республике, по данным Назарбаева, действуют 3 312 мечетей, храмов, молитвенных домов, синагог и других культурных сооружений, издаются 47 СМИ религиозного направления, действуют почти 500 иностранных миссионеров. Казахстанцы отмечают все главные даты ислама, христианства и других религий.
"Паства всех религий – члены одной большой казахстанской семьи. Мы все вместе созидаем одну страну, где нет места раздорам и разладу с единой целью – построить процветающее государство, которое к середине XXI века будет стоять в одном ряду с тридцатью самыми развитыми странами мира. Мы поставили задачу, чтобы все казахстанцы стали единой нацией будущего, по созданию достойных условий для каждого человека. Ее цель состоит в том, чтобы из поколения в поколение передавать ценности мира и согласия следующему поколению", – сказал Глава государства.
Нурсултан Назарбаев напомнил всем присутствующим о 20-летнем юбилее Ассамблеи народа Казахстана, которая объединила более 100 этносов нашей страны и сыграла особую роль в установлении мира и согласия в республике.
"Ассамблея стала базовой ценностью, основным механизмом согласия и толерантности всех граждан различной этнической и религиозной принадлежностей. Таким образом, мы показываем всему миру, что фатальной неизбежности конфликтов и религий нет даже в пределах одного общества, поэтому его (конфликта – Прим. ред.) можно избежать на любом уровне международной политики. Мы продемонстрировали, что толерантное отношение внутри общества – вопрос осознанной ответственности государства, религиозных объединений и граждан. Проведение в Астане Съезда лидеров мировых религий мы рассматриваем сквозь призму признания успешности нашего опыта, о котором мы говорим", – резюмировал Президент.