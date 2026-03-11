Политобозреватель Газиз Абишев объяснил, как новая Конституция укрепляет принцип светскости государства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КИСИ

Фото: t.me/Janakonstituciya

11 марта в столице состоялась экспертная платформа «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее», объединившая депутатов Парламента, политологов, представителей академического сообщества, журналистов и общественных деятелей. Участники обсудили ключевые положения проекта новой Конституции и институциональные изменения, которые формируют архитектуру устойчивого государства.

Отдельная часть дискуссии была посвящена вопросам развития общества знаний, образования, инноваций и защите цифровых прав граждан.

На панельной сессии, посвящённой этим вопросам, политобозреватель Газиз Абишев обратил внимание на значение принципа светскости в новом Основном законе.

По его словам, в проекте новой Конституции закрепляется отделение религии от государства, определяются правовые рамки деятельности религиозных организаций, а также подтверждается светский характер системы образования.

«Совокупность этих норм направлена на предотвращение политизации религии и сохранение баланса между свободой совести и принципом светского государства», - подчеркнул Абишев.

Эксперт отметил, что речь не идёт об ограничении религиозной жизни. Казахстан, напротив, традиционно демонстрирует уважительное отношение к религиозным убеждениям граждан.

«Представители различных конфессий имеют возможность свободно исповедовать свою веру и вести религиозную деятельность в рамках закона. Одновременно гарантируется и право человека придерживаться нерелигиозных убеждений», — сказал он.

По мнению политолога, религия играет важную социальную и культурную роль, помогая людям формировать нравственные ориентиры и укрепляя общественную солидарность. Вместе с тем государство заинтересовано в том, чтобы религиозный фактор не становился источником политических конфликтов.

«Закрепление принципа светскости направлено прежде всего на поддержание общественного согласия и стабильности», – отметил Абишев.

Он также подчеркнул, что международная практика показывает: в светских государствах сохраняется широкое пространство для религиозной жизни, а граждане самостоятельно определяют степень своей религиозности и культурной идентичности.

В более широком контексте, по словам эксперта, новая Конституция также акцентирует стратегическую роль науки, образования и инноваций.

«Закрепляя светский характер государства в Основном законе, Казахстан формирует устойчивую институциональную основу, позволяющую обеспечить баланс между уважением к религиозным убеждениям граждан и задачами модернизации общества», — заключил политолог.

Дискуссия на экспертной платформе показала, что конституционная реформа рассматривается экспертным сообществом не только как изменение институциональной архитектуры власти, но и как формирование ценностной модели государства, ориентированного на знания, развитие и ответственную гражданскую позицию граждан.