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Реликвии, доступные всем
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

«Казцинк» помог создать цифровой музей исламской культуры при мечети «Халифа Алтай» в Усть-Каменогорске.

В белых перчатках, с чистыми помыслами

На днях представители СМИ получили возможность побывать в музее нового формата. Он был создан три года назад при главной мечети Усть-Каменогорска для изучения истории исламской культуры. Для Казахстана такое сочетание, когда в стенах мусульманского храма начала работать экспозиция с древними экспонатами и старинными рукопи­сями, является уникальным.

Сегодня музейный комплекс в полном соответствии с эпохой «цифры» получил и электронную версию. Поддержку в этом оказала горно-металлургическая компания «Казцинк». Как пояснил ее исполнительный директор по административным вопросам Андрей Лазарев, металлурги были одними из главных спонсоров при строительстве мечети «Халифа Алтай» и по-прежнему поддерживают культовое сооружение.

– Открытие цифрового музея исламской культуры в мечети «Халифа Алтай» – это продолжение череды наших добрых дел, – дал комментарий руководитель. – В музее находится более полутора тысяч экземп­ляров книг, много интересных экспонатов. Но их могут видеть прихожане. А хочется рассказать об истории становления ислама в нашей стране широкому кругу людей. Так возникла идея перевести в «цифру» всю информацию об экспонатах. С ней можно познакомиться на сайте мечети.

Музейный фонд включает экс­понаты, связанные с религией, а также культурой и традициями казахского народа. Посетители могут увидеть старинные музыкальные инструменты, фрагменты сооружений с изречениями мудрецов, макеты всемирно известных храмов. Но, как подчеркнул главный имам Восточно-Казахстанской области и «Халифа Алтай» Ермек хаджи Мухатай, главная ценность соб­рания – это рукописи. Они датируются XVI–XIX веками, и все являются подлинниками. Даже если произведения представляют собой копии каких-то текстов, это подлинные рукописные книги. Каждый экземпляр не просто раритетный – это кладезь исторических знаний, сведений и мудрых наставлений.

– Есть книги на арабском, древнетюркском, чагатайском, персидском языках, – рассказал священнослужитель. – Есть рукопи­си с текстами, которые читал Абай. Одна из наших жемчужин – книга Джалаладдина Давани, персидского философа и богослова, жившего в XV веке. Его труды изучал Абай. Есть оригинальная копия произведения «Диван-и-хикмет» Ахмета Яссауи, трактаты по нормам права в исламе, о пророке Мухаммеде, наставления о нравах. Все тексты выполнены каллиграфическим почерком. На полях встречаются разъяснения.

В этом году исполняется 10 лет со дня открытия мечети «Халифа Алтай», и служители спешат к юбилейной дате сделать уникальные книги доступными для каждого. Во-первых, их оцифровывают, а во-вторых, переводят на казахский язык. Электронный дубль уже получили 23 произведения.

Речь идет о святынях, поэтому к работе допускаются только имамы. Обязательно совершается омовение, читается молитва. К хрупким переплетам и пожелтевшим страницам служители прикасаются с огромной осторожностью, в белых перчатках.

Доступно всем

С разрешения Ермека хаджи Мухатая один из священнослужителей показал журналистам всю процедуру. Сканер, приобретенный с помощью «Казцинка», представляет собой электронную установку со сложной фотопроекцией. Аппарат подключен к ноутбуку, программа автоматически регулирует подсветку, качество снимка, обрезает лишнее поле. Оцифровка идет бесконтактным способом, без риска повредить ветхие бумажные страницы. Результат – четкие изображения, очищенные от «шума», без пятен.

– Мы сотрудничаем с алматинскими учеными-тюркологами, – пояснил главный имам. – Они согласились обучить древнетюркскому наших служителей. Чтобы мы здесь самостоятельно могли делать переводы.

Когда в мечети сделали ролик о работе сканера и разместили в соцсетях, многие казахстанские священнослужители проявили интерес к гаджету. В Усть-Каменогорске уже побывал имам Атырау. Там сейчас строится большой храм, и в духовном управлении решили тоже создать при нем музей.

– В Казахстане существуют научные фонды редких книг, но такой, чтобы действовал при мечети и тем более был цифровым, в Усть-Каменогорске пока единственный, – подчеркнул главный имам.

Интерес к собранию религиозных старинных книг «Халифа Алтай» растет день ото дня. Например, по просьбе известного тюрколога музей поделился с ним электронной копией своего экземп­ляра «Диван-и-хикмет» Яссауи. Как пояснил священникам исследователь, у него собрано 12 вариантов произведения, и книга из усть-каменогорского собрания станет 13-м. Появится дополнительная возможность провести сравнение, проанализировать, найти нюансы. В благодарность ученый отправил в адрес мечети из ВКО свои научные труды.

Недавно замечательными находками с молодым музеем поделился известный казах­станский археолог Зейнолла Самашев – исследователь сакских и раннетюркских захоронений в Восточном Казахстане. Такие экспонаты позволяют дополнить общую картину истории религии в Казахстане от тенгрианства до ислама.

Как заключил главный имам, начало у всех духовных учений единое, это подтверждают соб­ранные сведения, артефакты, книги. Поэтому необходимо их изучать, переводить, показывать, рассказывать. Казахстан исторически был местом мира и добра, и, соответственно, идеями созидания и уважения пронизаны все утвердившиеся здесь традиционные религии.

– Сегодня мечеть – не только культовое сооружение, это еще и учреждение образования и культуры, – подчеркнул исполнительный директор по административным вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – Компания оснастила музей мечети современными цифровыми сканерами, фото- и оргтехникой, позволяющей оцифровывать книги и переводить в формат, удобный для размещения на сайте. Знания, которые несут эти издания, должны быть доступными для каждого. Это важно. Мы с удовольствием поддерживаем проекты, которые знакомят с тремя мировыми религиями – исламом, иудаизмом и христианством.

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