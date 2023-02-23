Ремесла для всех

Для взрослых курсы только открылись, а вот школьники уже с удовольствием посещают занятия, некоторые из них даже решили продолжить дело их учителей-ремесленников. За это время ребята участвовали в нескольких выставках. Восторженными отзывами делятся и их родители.

– Моя дочь уже больше года посещает секцию «Моделирование одежды, кройка и шитье» в рамках программы ArtSport. Дети занимаются в просторном помещении, оснащенном новым швейным оборудованием, всем необходимым для кройки и пошива обеспечивает театр. Они уже освоили работу со швейной машиной, оверлоком, технику пошива вручную. Дома пополняется коллекция игрушек, изделий и предметов одежды, созданных руками ребенка. Чему мы очень рады! – говорит Умут Магзумова. – Отдельно стоит отметить саму атмосферу театра: дети видят артистов, гримерные, репетиции оперных и балетных спектаклей, знакомятся с историей костюмов.

В прошлом году возможность значительно расширить работу с детьми в теат­ре предоставила платформа финансирования государственного творческого и спортивного заказов. Раньше в «Астана Опера» действовали только балетная и хоровая студии, сейчас активно развиваются

театральные ремесла, которые оказались очень интересны детям.

– Мы увеличиваем количество групп, добавляем коммерческие, открываем секции декоративно-прикладного искусства для взрослых, – говорит руководитель студии Назим Жайлаубаева. – Творческое самовыражение важно не только для детей и подростков, взрослые нуждаются в этом никак не меньше.

Занятия в секции «Моделирование одеж­ды, кройка и шитье» проводит опытный модельер-закройщик театральных костюмов Айгуль Рыспаева. Резьбу по дереву преподает художник-бутафор с 20-летним стажем Ерзат Ельшибаев.

– Резьба по дереву – вид декоративно-прикладного искусства, включающий в себя разные виды художественной обработки дерева, в том числе выпиливание, токарное дело, выжигание, – объясняет Ерзат Ельшибаев. – Освоить эти навыки не очень сложно. В нашем распоряжении есть станки, специальное оборудование и инструменты, с помощью которых можно создавать элементы декора для домашнего интерье­ра, воплощать порывы фантазии и получать удовольствие от захватывающего творческого процесса.

Вот так оказываются доступными простому зрителю не только спектакли и экскурсии в театральное закулисье, но и возможность в буквальном смысле «приложить руку» к созданию прекрасного. Всю информацию о том, как записаться на обучение ремеслам взрослым и детям, можно найти на сайте театра.