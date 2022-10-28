Статьи

Ремесленничество – не антураж

Айгуль Турысбекова, Алматы

Труд ремесленников – это миссия. Они прокладывают золотой мост между прошлым и настоящим.

Бесценный дар

Более 150 мастеров-ремесленников со всего Казахстана, Цент­ральной Азии и Европы обсудили вопросы, касающиеся объединения различных региональных инициатив по сохранению традиционного ремесла и его дальнейшему развитию, возрождению и популяризации наследия, а также коллаборации народно-прикладного искусства и других креативных индустрий на Международном форуме ремесленников.

Открывая форум, вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев тепло приветствовал всех участников и гостей:

– Креативная индустрия беспрецедентна для Казахстана, потому что у истоков нашего современного творчества лежат те благородные качества, которые унаследованы от наших предков: особое отношение к искусству и уникальное мировоззрение. Наши национальные ремесла – бесценный дар этого наследия.

Мегаполис, который является одной из точек притяжения туристов, не случайно выбран местом для проведения форума. По словам депутата маслихата Алматы Асии Акановой, в ближайшей перс­пективе администрация города планирует создавать креативные пространства, где мастера смогут создавать свои инновационные продукты и предлагать услуги, обмениваться идеями и демонст­рировать результаты своего уникального творчества. Такие пространства будут направлены на превращение креативных идей в творческую предпринимательскую деятельность.

О возможностях коммерциализации ремесленной отрасли высказалась председатель Комитета туристской отрасли, член президиума НПП «Атамекен» Юлия Якупбаева.

– Время меняет взгляды на все индустрии, на туризм и креативную индустрию в том числе. Меняются материалы, техники, формы восприятия сувенирной продукции. Мы рады, что проводятся такие форумы, где эксперты могут обменяться взглядами на то, как коммерциализировать этот бизнес, – сказала она.

Советы экспертов

Приглашенный спикер из США, специалист по ремеслам, редактор и журналист Harper’s Bazaar и Vogue Марселла Эчавария выступила с лекцией о роли ремесленничества в современном мире. Она считает, что сегодня очень важны коммуникации:

– Если мы не будем транслировать свой культурный капитал, рассказывать всему свету свою историю, то никто о нем никогда не узнает. В мире огромная конкуренция. Необходимо работать над подачей продукта. У вас такая глубокая культура, но, к сожалению, о казахстанских ремесленниках неизвестно в мире. Все надо делать профессионально при помощи брендинга.

Еще один эксперт из Бельгии Филипп Пурхашеми уверен, что ремесла могут быть средством культурной дипломатии, а мастера этники, художники, дизайнеры – стать амбассадорами целой нации. Он порекомендовал ремесленникам обращать особое внимание на эстетическую подачу своих изделий, на упаковку, брендинг. Для того чтобы рассказать о продукте, необходимо привлекать профессионалов, арт-директора, графического дизайнера, стилиста, контент-директора, СММ-менеджера.

– Это люди, которые переводят ваши сообщения на язык графического дизайна, визуальных коммуникаций. Цифровой мир дает ремесленникам возможность обратиться к миллионам людей через социальные сети, занять свою нишу и использовать цифровые технологии для узнаваемости и продвижения продукции, – сказал гость из Бельгии.

Согласна с иностранными экспертами и президент Национальной ассоциации Qazaq-Oner Айгуль Жансерикова, которая считает, что ремесленники должны адаптироваться к современному миру, но не терять при этом свой культурный и генетический код. Она отметила, что ремесло непосредственно связано с истоками народного творчества.

– Даже если мы делаем модерновые вещи, в них должна быть казахская суть, хотя бы один элемент, – сказала она.

Президент Союза ремесленников Казахстана Айжан Беккулова сообщила участникам форума о том, что сейчас в стране собирается и создается база данных по прикладному искусству Казахстана. В частности, изучаются национальные орнаменты по музеям, их фондам в разных городах, записываются интервью с носителями знаний и исторической памяти.

– Даже я, много видавшая, удивлена тому, насколько разнообразно и интересно наше национальное наследие. Многие вещи я вижу впервые. Для меня было открытием, что в музее Павлодара есть вышивка именно этого региона, никогда ранее этого не встречала, – сказала Айжан Беккулова.

Между прошлым и настоящим

Основатель компании «Алтын Орда», руководитель центра Baqytty otbasy Ырза Турсынзада отметила, что ремесленничество является неотъемлемой частью национальной культурной идентификации и важной составляющей индустрии туризма, которую необходимо поднять на новый уровень:

– Мы сейчас видим, какую поддержку оказывает государство развитию туризма, и ремесленники хотели бы получать такую же помощь.

На вопрос «КП», оценивает ли государство труд ремесленников по достоинству, отмечая их вклад в экономику, в возрождение традиций и национального духа, она ответила:

– К огромному сожалению, труд ремесленников до сих пор не оценен по достоинству. Я побывала в разных уголках мира, и знаю, как высоко ценится ремесленный труд, который является визитной карточкой любой страны. Это не просто бизнес, сюда приходят одухотворенные люди, одержимые идеей возрождения национальных и духовных традиций, культуры, истории своего народа. Не побоюсь сказать, что труд ремесленников – это миссия. Это они прокладывают золотой мост между прошлым и настоящим. Отрадно, что наш проект «Бакытты отбасы» вошел в государственную программу по повышению доходов населения. Мы обучаем женщин за счет своих инвестиций. До сих пор ремесленникам государство не оказывает должной поддерж­ки в виде предоставления бесплатных площадок, налоговых послаблений, как это делают, к примеру, в Узбекистане.

Ырза Турсынзада считает, что у нас ремесленничество больше рассматриваются как некий антураж, нет выстроенной государственной системы, которая бы работала на всех уровнях.

– Ремесленники были востребованы во время EXPO-2017, соз­дали этноаул, на который были потрачены огромные средства. А где сегодня этот этноаул? Почему нельзя было сделать его постоянно действующей торгово-выставочной площадкой? К сожалению, сейчас под видом возрождения народных традиций и создания ремесленных центров осваиваются бюджетные средства на тендерах. Нет политики здорового протекционизма для защиты от дешевой импортной штамповки, заполонившей рынок. Мы должны понять, что чем ближе мы к истокам, тем сильнее становимся.

Отметим, что форуму предшествовала первая в истории ремесленничества стандартизация их услуг. Казахстанский институт стандартизации и метрологии провел инвентаризационную оценку Центра ремесленников Qazaq-Oner на соответствие национальному стандарту СТ РК 3686 «Центры ремесленничества. Общие требования». Оценка проведена при участии представителей НПП «Атамекен» и АО «НК Kazakh Tourism». За высокий уровень соответствия национальному стандарту центру Qazaq-Oner вручили сертификат.

В рамках форума подведены итоги грандиозного конкурса BORN NOMAD POWER AWARDS 2022. Он призван дать мастерам народно-прикладного искусства, ремесленникам и представителям творческих индустрий возможность заявить о себе, получить навыки коммерциализации идей, продвижения продукта на казахстанском и экспортных рынках, а также получить ценные советы членов жюри, экспертов и инсайдеров индустрии ремесел, дизайна, моды, туризма.

Почетным гостем форума стал 72-летний путешественник-ремесленник, аксакал Сарсенбай Котырашов, который за шесть месяцев обошел всю страну. Всего он преодолел 8 000 км пешком и обошел все административные центры регионов. Одной из главных целей его путешествия было создание реестра всех ремесленников страны.

Популярное

Все
О трудностях, которые пришлось преодолеть авторам исторического байопика о жизни знаменитого акына, мы узнали прямо на съемочной площадке
Роза Рымбаева сегодня отмечает юбилей. За три дня до этого у нее был сольный концерт в Астане, посвященный Дню Республики
Кричите громче, вас не слышно!
Трансформация и информация
Игра с общим знаменателем
Чемпионки и чемпионы
От сборной до «Кайрата»
Шоколада и зрелищ!
Разные и одинаково достойные
Из жизни окон
На принципах законности и открытости
Искусство как бренд
Баллада о пирате и казино
Через призму инновационных подходов
«Мертвые души» в очереди на жилье
#Цифровизация: мифы & реальность
Здесь зажигаются звезды
Музыка без границ
Как сохранить духовные святыни
Ремесленничество – не антураж
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Мужчина открыл стрельбу на трассе в Акмолинской области
Газовый баллон разрушил дом в Актюбинской области – четверо пострадали
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)

Читайте также

Статьи
Как сохранить духовные святыни
Статьи
Разные и одинаково достойные
Статьи
Послы дружбы
Статьи
Баллада о пирате и казино

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]