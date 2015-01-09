Свежий выпуск Ремесло, наука и искусство Наталья РЫЖКОВА, Рига

Небогатая маленькая страна с населением в 2,3 млн., живущая без полезных ископаемых и индустрии, но имеющая море и такую уникальную здравницу, как Юрмала, два года назад сделала ставку на развитие оздоровительного туризма. В Казахстане в соответствии с поручением Главы государства только начинают работать в этом направлении. Как это получается у них? Ответ на вопрос удалось получить во время работы на международной конференции World trends forum.

Один из дней форума был посвящен теме «Здоровье и благополучие». Эксперты из разных стран поднимали вопросы здоровья цивилизации, говорили о высоких технологиях и здоровом образе жизни, взаимодействии традиционного и нетрадиционного здравоохранения. «Фехтуя» аргументами, участники спорили о том, может ли человек дожить до 200 лет, и побывали на презентации проекта целостной медицины будущего. В многообразие глобальной темы хорошо вписались система здравоохранения Казахстана и презентация его Национального медицинского холдинга.

И тогда же присутствующим на форуме казахстанским журналистам предложили ознакомиться с учреждениями здравоохранения Латвии и увидеть, как работает система государственно-частного партнерства. Тем более что в бюджетном финансировании на медицину в Латвии отводится не более 3% национального дохода.

Путешествие началось с Латвийско-Американского глазного центра – LAAK, который был первым и до сих пор является одной из уникальных частных клиник в странах Балтии, поскольку основан 15 лет назад на принципах лечения, разработанных в США. Сегодня это широко известное учреждение мирового класса, где проводится трансплантация, пластика, имплантация. Подобные офтальмологические центры появляются теперь и в РК, которая берет на вооружение лучший опыт.

– После восстановления независимости была проведена приватизация всей амбулаторной сети. И отныне поликлиники – частные. Все они в разной пропорции имеют госзаказ, – рассказал директор центра медицины ARS Марис Андерсонс. – В нашей клинике он занимает пятую часть. У других медицинских центров госзаказ составляет 80% и к ним остальное – это платные услуги. Небольшие стационары – это тоже частные владения. Есть государственные больницы, но их немного. В них прием населения и оказание помощи ведется за счет средств из казны. Здесь всегда образуются очереди на обследование и лечение. Ожидание на получение помощи в государственных клиниках может длиться до полугода.

Центр ARS на рынке медицинских услуг 26 лет. Своим пациентам он предлагает приблизительно те же расценки, что и в государственных клиниках. Это отвечает запросу населения на платные услуги и привлекает пациентов. Поскольку конкуренция в амбулаторной сети огромная, она не позволяет получать поликлиникам и частным клиникам за предоставленные услуги больше, чем это определено государственными нормами – население Латвии имеет низкую платежеспособность. Взрослые и дети могут обследоваться в частных учреждениях и получить платное лечение по государственным ценам у любого консультанта по профилю.

Марис Андерсонс – хороший менеджер, характеризуют его коллеги. Он собрал самых лучших консультантов, оснастил клинику современным оборудованием и обеспечил высокий уровень диагностики, что высоко подняло авторитет ARS.

– Мы первыми начали работать по европейским методикам, – говорит директор, – и стремимся к рентабельности. У нас есть поликлиника, стационар и неотложная помощь: в сутки они принимают до 1 300 человек. Их обслуживают 170 врачей, из которых 70 – консультанты. Сам центр родился из здания бывшей больницы Красного Креста. Мы сделали больницу повышенной комфортности.

Какие преимущества для иностранных гостей, и есть ли они? – спрашиваю руководителя. Иностранные пациенты есть. Статистика показывает: 7–10% из 1 000 пациентов – это иностранцы. Чаще приезжают из Великобритании, Норвегии, Украины и Беларуси, а больше всего из России. Потому что нет языкового барьера – в Латвии практически все знают русский. В республике 32% населения – русские. Они имеют связи с РФ, к ним приезжают родственники, друзья. Растущий поток туристов мотивирует у латышских специалистов создание и развитие клиник, что отвечает законам рынка. В списках медицинских учреждений многие названия связаны с фамилиями ведущих в той или иной области врачей.

Марис Андерсонс побывал в частных клиниках государств Европейского Союза и убедился, что их опыт в чем-то существенно выше, оснащение современнее, услуги оказались в 4–5 раз дешевле. Именно поэтому около 300 тыс. латышей, переселившихся в Ирландию и Англию, лечиться едут все же домой. Когда журналисты стали знакомиться с медицинским персоналом и самой клиникой, обнаружилось, что среди выпускников Рижского мединститута два терапевта – ливанцы и хирург – кореец, несколько русских специалистов. Как и у нас, после 6 лет обучения требуется самое малое четыре года на становление врача. Он набирается опыта в резидентуре, причем обязан отработать в государственной больнице. Продолжительность этого периода зависит от полученной специальности: выпускник должен принять определенное количество пациентов.

На содержание клиники ARS требуется 20 млн. евро. Банк дает ей лишь 5 млн., а 15 млн. персонал должен заработать сам. М. Андерсонс показал дополнительно строящийся корпус площадью свыше 7 000 кв. м, рассчитанный на 50 пациентов, и огорошил медицинским евростандартом: на одну койку положено 140–150 кв. м.

Общество врачей АRS оценивает медицину как ремесло, науку и искусство. В правоте убеждаешься при посещении таких многопрофильных учреждений, как Capital clinic Riga. Она вместе с 16 другими входит в ассоциацию «Центр здоровья-4». Чтобы выжить, они стали развивать оздоровительный туризм. Привлечь внимание к ним могли только суперновые методики и технологии, чего и добились. Подключили тур­агентства, которые кроме природных и исторических особенностей страны стали включать в достоинства и уровень развития медицины. Теперь в сутки «Центр здоровья-4» принимает до 4 тыс. пациентов, причем 300 из них – зарубежные.

Великолепное оснащение Capital clinic Riga, внедрение европейских стандартов и самых новых технологий способствуют тому, что врачи хотят здесь работать, а выигрывают пациенты. Что-то из технологий у нас еще не внедрено, а там широко используют, знакомство с ними заставило по-новому взглянуть на возможности современной медицины. Впечатлил мощной научно-технической и профессиональной базой для полноценного обеспечения медицинских услуг Национальный реабилитационный центр «Вайвари». В юрмальской больнице увидели совершенно незнакомые нам программы лечения в гастроэнтерологии. А в частном курортно-реабилитационном центре «Яункемери» в Юрмале есть целая конеферма, лошади используются в лечении некоторых заболеваний.

Кластер оздоровительного туризма в маленькой стране объединил ассоциацию курортов и медицинский университет, больницы и реабилитационные центры, санатории и курортные гостиницы, клиники и туркомпании. Латышские врачи и организаторы здравоохранения охотно делились достижениями, показывали и рассказывали, что у них получается. Но и своего профессионального интереса к нашей стране не скрывали: а как у вас? И были восхищены, что у нас действует государственная программа, утвержденная Президентом, что выделяются огромные деньги на здравоохранение и совершенно бесплатно делаются сложные операции в разных профилях медицины. А забота государства – это как раз то, что невозможно позаимствовать: она или есть, или ее нет.