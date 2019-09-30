​Ремонт без отстающих

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Любовь Доброта

Рабочая группа первым делом ознакомилась с ходом строительства нового микрорайона Арыса на участке в 5 гектаров. Его возводят слева при въезде в город со стороны Шымкента, по соседству с дендропарком. Одновременно здесь поднимутся 50 типовых домов, каждый из которых площадью 101 квадратный метр и рассчитан на двух хозяев. В них будут жить семьи, чьи дома оказались полностью разрушенными от ударной волны либо сгорели в пожаре, вспыхнувшем от попадания снарядов. Каждая семья получит земельный участок по 5 соток, на котором сможет выращивать овощи и фрукты.

Новый жилой квартал строится за счет средств благотворительного фонда Булата Утемуратова. Фонд финансирует также внут­реннюю отделку зданий, приобретение бытовой техники и мебели для новоселов. Многие дома уже готовы к приему жильцов, укомплектованы мебелью и необходимой бытовой техникой.

Параллельно за счет государственных средств идет прокладка необходимой инженерной инфраструктуры. Через пару недель, когда придет время заселяться, здесь подключат цент­рализованное водоснабжение и систему канализации, электроэнергию и природный газ. Это один из самых перспективных микрорайонов, в котором в ближайшее время планируется возвести школу, новую городскую больницу и детский сад.

Заместитель главы Правительства проверил также ход ремонтно-восстановительных работ, проводимых в 9-м секторе города, закрепленном за столицей. В зоне ответственности акимата Нур-Султана оказались 50 многоэтажных жилых и около 700 индивидуальных домов.

Роман Скляр также встретился с жителями, чьи дома были отстроены заново. На встрече вице-премьер поручил застройщикам ускорить оформление всех необходимых документов и завершить качественно и в срок строительство объектов, закреп­ленных за столичным акиматом.

Рабочая группа провела в Арысе совещание, на котором были обсуждены ход строительства и результаты работы по восстановлению жилья и социальной инфраструктуры. В городе имеются 68 социальных объектов, включая учреждения образования, здравоохранения и спорта, из которых 64 требуют капитального ремонта и 4 – полного восстановления.

После Арыса заместителя Премьер-министра ждали в Туркестане. Здесь он ознакомился с состоянием работ по благо­устройству Парка Первого Президента и побывал на строящихся объектах административного, социального, культурно-исторического назначения.

В центре внимания Романа Скляра оказались строительные площадки, на которых возводятся здания областного акимата, Центра обслуживания населения, медиа-центра. Показали рабочей группе, как выглядит сейчас и будущий городской парк с аттракционами.

Также вице-премьер ознакомился с Генеральным планом застройки областного центра и проектом культурно-духовного центра. Его разработчиком выступило архитектурное бюро из США SOM (Skidmore Owings and Merrill), известное проектированием многих уникальных зданий в мире. 

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