Ремонт моста по Сарайшык вновь продлили в Нур-Султане. Теперь до конца октября

В городе Нур-Султане на мосту по Сарайшык продолжается ремонт. Ранее здесь были обнаружены дефекты в виде выщелачивания бетона накладной железобетонной плиты (дыра), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Ремонт на автомобильном мосту должны были завершить в конце сентября. Сейчас он закончен на одной его части. И сегодня акимат города сообщил, что с 16 сентября до конца октября текущего года ремонтные работы будут вестись на другой стороне моста.

В связи с чем будет частично перекрыто движение для автомобилей на участке от проспекта Р. Кошкарбаева до транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик ел и улицы Сарайшык.

Стоит отметить, что для удобства на мосту сохранено движение в обе стороны. Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свои маршруты во избежание возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Напомним, ремонт моста по Сарайшык проводился более 12 лет назад. Из-за большой проходимости за это время на мосту образовались трещины, ямы и выбоины.

За последние годы в столице отремонтировано и построено более 400 дорог, большая часть из них – в жилых массивах города.