Мост через Жайык в Атырау впервые пройдет комплексное обследование с применением высокоточных измерений и цифрового моделирования.

фото автора

Главная задача – получить объективные данные о состоянии конструкций и проверить, как объект справляется с сегодняшними транспортными нагрузками.

Специалистам АО «КаздорНИИ» предстоит выяснить, в каком техническом состоянии находится сооружение и насколько безопасна его дальнейшая экс­плуатация.

Сейчас на нем идут геодезические измерения, проверка проч­ности бетона, оценка состояния опор и других несущих элементов. Параллельно создается цифровой двойник моста. Компьютерная модель объединит все данные измерений и позволит смоделировать поведение конструкций при экстремальных нагрузках. В будущем двойника внесут в систему управления эксплуатацией мостов для постоянного мониторинга.

– Центральный мост имеет важное значение для транспорт­ной системы города. Решение акимата провести обследование свидетельствует о том, что здесь нужен научно обоснованный подход. Исследования и инженерные расчеты дадут объективную картину, – сообщил директор департамента мостовых сооружений АО «КаздорНИИ» Шалкар Кайсар.

Отдельно мост проверят на проч­ность во время динамических испытаний: эксперты замерят, как конструкции реагируют на реальный поток машин и соответствуют ли полученные показатели современным действующим нормативам. По итогам всех проверок и расчетов КаздорНИИ выдаст техническое заключение с рекомендациями по ремонту и дальнейшей безопасной работе центрального моста.

Для Атырау такое обследование становится важным шагом к более технологичному контролю над городской инфраструктурой. Использование цифровой модели и регулярного мониторинга позволит принимать решения по обслуживанию моста на основе точной инженерной информации.

Стоит отметить, что сооружение эксплуатируется с 1965 года, его длина – около 260 метров, для городской транспортной системы оно остается важным инфраструктурным объектом. За столь продолжительное время эксплуатации центральный мост по многим параметрам стал неблагонадежным.

В 1998 году местные власти признали сооружение изношенным. За это время интенсивность движения по нему значительно выросла, особенно на фоне увеличения населения Атырау и числа автомобилей. В январе 2020 года движение по мосту временно ограничили из-за смещения опор теплотрассы, что еще раз подтвердило необходимость срочного вмешательства. Тогда же началась работа над проектно-сметной документацией. Однако проект до сих пор не прошел государственную экспертизу, а финансирование так и не было утверждено.

Вместе с тем ранее в областном акимате рассматривали два варианта решения проблемы аварийного центрального моста – полный демонтаж или капитальная реконструкция. Жители Атырау, давно обеспокоенные состоянием переправы, надеются, что затягивание с решением проблемы не приведет к трагедии. На этом мосту еще в июне текущего года проводился средний ремонт асфальтового покрытия, однако работы были выполнены с нарушениями. Строители не стали менять деформационные швы, а попросту закатали их в асфальт, чего делать было нельзя. Вскоре на асфальте в местах расположения деформационных швов появились первые дефекты. В настоящее время разрушение дорожного полотна продолжается. Широкие трещины появились уже не только на проезжей час­ти, но и на пешеходном тротуаре. Поврежден также бетонный барьер, отделяющий дорогу от пешеходной зоны.

По информации городского акимата, заменить деформацион­ные швы в августе не удалось из-за несвоевременной поставки необходимых материалов из Уфы. На сегодняшний день привезен лишь один деформационный шов для пробных работ, в ходе которых планируется проверить его качество и соответствие установленным требованиям. По результатам пробной установки будет решаться вопрос о поставке и замене остальных пяти деформационных швов.

Таким образом, когда сооружение окончательно приведут в порядок, особенно учитывая погодные условия, пока неизвестно. Параллельно в Атырау продолжается исследование технического состояния всех шести автомобильных мостов. На данный момент оно еще не завершено. Последний раз такое обследование проводилось три года назад – тогда состояние мостов оценили как работоспособное.

Тем временем стало известно, что в Казахстане с 2027 года планируют начать полную инвентаризацию мостов на местных дорогах и определить, какие из них необходимо отремонтировать или реконструировать в первую очередь.

Это предусмотрено программой инвентаризации, модернизации и совершенствования мос­товых сооружений на 2027–2031 годы. Ее планируют утвердить до конца 2026 года.

По итогам обследований специалисты определят, какие сооружения нуждаются в ремонте, усилении конструкций или реконструкции. В первую очередь работы проведут на наиболее изношенных мостах с интенсивным движением, а также на объектах, имеющих важное значение для местных жителей.

На сегодняшний день в респуб­лике насчитывается 3 623 мос­товых сооружения. Из них 1 488 расположены на дорогах республиканского значения, еще 2 135 – на местных. Из них аварийными признаны 142 моста. Еще 420 местных мостов находятся в неудовлетворительном состоянии.

Следует отметить, что в 2026 году ремонт аварийных мостов местного значения финансируется за счет местных бюджетов. Ранее для этих целей также использовались средства республиканского бюджета.

Дополнительным источником станет Фонд инфраструктурного развития, сообщили в Правительстве. Из фонда ранее выделяли 234,7 млрд тенге на дорожные проекты, в том числе ремонт аварийных мостов и других соо­ружений. На основе всеобщей инвентаризации мостовых объектов власти регионов подготовят предложения по первоочередному финансированию мостовых сооружений на ближайшие годы.