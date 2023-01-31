"Ремонтируют каждый год, но весной состояние дорог не выдерживает критики" – Токаев

По словам президента, некоторые дороги и вовсе остались бесхозными.

Фото: Kazpravda.kz

В ходе совещания по вопросам развития столицы глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о качестве дорог в городе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Президент отметил, что качество дорог Астаны также вызывает много вопросов.

"Например, ряд улиц в городе ремонтируется каждый год. Но с наступлением весны состояние этих дорог не выдерживает никакой критики. Некоторые же дороги и вовсе остались бесхозными. Это связано с неправильным либо некачественным проведением работ при строительстве и ремонте дорог", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что Правительство и акимат должны отдельно рассмотреть эту проблему.

"Если необходимо, надо заменить подрядчиков", – добавил президент.