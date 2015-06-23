«Ремонтник» вне конкуренции Свежий выпуск 498 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

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Есть в Мартуке производственное объединение – ТОО «Ремонтник». За 15 лет своего становления оно значительно окрепло и теперь твердо стоит на ногах. Здесь сумели не только сохранить материальную базу, оставшуюся в наследство от реорганизованного акционерного общества, но и, обновив, расширить станочный парк.

Специализируется фирма на металлообработке, реставрации металлоизделий, ремонте сложных современных станочных механизмов. Работает частично и в строительной сфере. Как отметил директор товарищества Адильбек Альмухамбетов, сегодня его производство в условиях рыночной конкуренции заняло свою надежную нишу, выпуская комплектующие строго по заявкам заказчиков. А ими на долгосрочной основе являются довольно-таки крупные инновационные предприятия региона. В их числе – Актюбинский завод ферросплавов, ТОО «Базальт», ТОО «Стройдеталь», завод хромовых соединений… Для АЗФ, к примеру, специалисты «Ремонтника» наплавляют крановые колеса, для других заказчиков изготавливают конструкции, в том числе металлоизделия на любое оборудование, которое вышло из строя, будь оно отечественного или же зарубежного производства. Так, в течение 5 лет тесное партнерство налажено с таким крупным инновационным предприятием, как ТОО «Восход Ориел». Оно ведет добычу руды в Хромтауском районе. Основным заказчиком в последние годы выступает и АО «Казахстан темир жолы». С ним также заключен долгосрочный договор, правда, пока на небольшой объем работ.

– Потенциал у нашего производства весомый, – говорит А. Альмухамбетов, – и мы можем еще значительно нарастить мощности – были бы только заказы. Специалисты у нас высокой квалификации. В коллективе трудятся 50 человек. На своей базе проводим обучение молодых кадров.

И учиться тут есть чему. На смену старому оборудованию пришли современные металлорежущие станки зарубежного производства. Систему менеджмента качества ввели. По реестру «Ремонтник» имеет сегодня на руках долгосрочный сертификат до 2017 года, утвержденный через Национальную палату предпринимателей. В электронных госзакупках участвует регулярно, и нередко данному предприятию потенциальные заказчики отдают свое предпочтение. Специалисты ТОО недавно восстановили за короткий срок по заявке крупного инвестора вышедшее из строя оборудование западного образца.

Между тем руководство компании полагает, что сегодня еще не все крупные промышленные предприятия, в том числе иностранные, повернулись лицом к отечественным товаропроизводителям. От того и не растет, как того хотелось бы, доля казахстанского содержания. Не секрет, что кто-то ограничивается лишь договорами-намерениями и продолжает закупать материа­лы, мелкие детали, вплоть до молоточка, из-за границы, тогда как все это можно произвести здесь, в Казахстане, опираясь на отечественный бизнес. Ведь политика нашего государства как раз заключается в том, чтобы вокруг крупных производств создать целую сеть малого предпринимательства, чтобы все это работало в одном ключе.

– Мы можем изготовить из металла самые сложные детали, был бы только заказ, – улыбается опытный токарь Александр Кузьменко. – Нам только работу давай.

И этим, пожалуй, сказано все – малые производства на новом этапе индустриализации повышают качество своих услуг и готовы дальше наращивать обороты.