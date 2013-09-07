Юбилейные мероприятия были организованы Министерством культуры и информации РК, акима­том Астаны, семьей художника и АО «Фонд духовного развития народа Казахстана». Открывая выставку, председатель Комитета по культуре МКИ Тлеу­гали Кишкашбаев зачитал приветственное письмо Президента РК Нурсултана ­Назарбаева, в котором была дана высокая оценка творчеству Аубакира Исмаилова. Специально к конференции был подготовлен сборник материалов о творчестве юбиляра, показан документальный фильм, а в экспозицию были включены шедевры А. Исмаилова из фондов Государственного музея искусств им. А. Кастеева, Музея современного искусства Астаны, Карагандинского и Павлодарского областных музеев искусства, а также из семейной коллекции Исмаиловых.

Феномен личности Аубакира Исмаилова до конца не изучен. Он был носителем живой национальной традиции, талант его был многогранен, что дало повод Олжасу Сулейменову назвать его «ренессансной личностью». Творческий путь художника начался рано: уже в 1928 году (в 15-летнем возрасте!) он принял участие в Первой казахстанской передвижной выставке. Затем обучался в Омском художественно-промышленном техникуме им. М. Врубеля, а с конца 1929 года – в Москве, во ВХУТЕИНе (Высшем художественно-техническом институте), в 1930-м –на графическом факультете Московского полиграфического института. В 1931 году был принят в объединение художников «Октябрь», стал членом оргкомитета Союза художников СССР и в этом качестве направлен в Казахстан для организации национального Союза художников, который и был официально учрежден в 1933 году. Так Аубакир Исмаилов стал первым председателем СХ Казахстана и оставался им до 1940 года. Одновременно с 1932 по 1934 год неугомонный художник обучался в ГИТИСе, стал еще и профессиональным режис сером. А. Исмаилов был одним из организаторов Казахского драматического театра, где и работал с 1938 по 1943 год.

Многие годы Аубакир Исмаилов собирал казахские народные танцы, а в 1961 году совместно с балетмейстером Д. Абировым издал энциклопедию казахских танцев. Затем началось увлечение кинематографом. И в этом деле он проявил недюжинный талант, снявшись в таких фильмах, как «Ожидание», «Синий маршрут», «В те дни», «Ангел в тюбетейке», «Кыз-Жибек».

Как художник, он оказался настоящим исследователем. Задумав написать портрет Курмангазы, поехал к его ученице Дине Нурпеисовой и с ее слов стал искать образ кюйши, неустанно переделывая начатое, пока Дина-апай не признала полного сходства. И таким щепетильным художник был всегда и во всем – ставил ли спектакли, танцевал ли, играл ли роли.

Творчество Мастера незабываемо, интерес к нему растет. Особенно отрадно было видеть много молодежи на выставке, с интересом и подолгу рассматривающей акварели и полотна мэтра. А заслуги его оценены по достоинству – в Астане одна из улиц носит имя Аубакира Исмаилова.

Бектур КАДЫРОВ