"Рентгеновские" очки для легкой парковки создаст BMW

Автоконцерн BMW заявил, что в 2015 году намерен выпустить в продажу новый гаджет. Это очки виртуальной реальности, которые помогут водителям парковаться, используя данные с окрестных камер наблюдения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz. Автопроизводитель BMW решил составить конкуренцию Microsoft и Google, выпустив новый гаджет дополненной реальности. В 2015 году в продажу поступят очки, которые позволяют видеть "сквозь" боковые и задние части автомобиля, пишет в своей статье The Daily Mail. Это должно существенно упростить парковку машины.Производитель поясняет, что на панель очков будет поступать информация с камер видеонаблюдения, и таким образом гаджет позволит водителю увидеть процесс парковки в 3D-формате с разных ракурсов. Все детали разработки держатся в секрете, но предполагается, что эти очки можно будет носить и во время вождения. На внутренний экран будет выводиться информация о скорости автомобиля, загруженности дорог и движении общественного транспорта.Разработку представят покупателям в апреле на выставке в Шанхае. Новый гаджет создается в исследовательской лаборатории BMW в Калифорнии. Он является частью проекта The Extension of Reality ("Расширение реальности"). В рамках этой программы уже были созданы очки, которые позволяют ремонтировать автомобиль, не имея опыта автомеханика.