Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе онлайн-заседания Совета по управлению ФНБ "Самрук-Казына" поддержал реорганизацию "КазМунайГаза" , передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Я поддерживаю предложение по реорганизации "КазМунайГаза" путем выделения "КазТрансГаза" и "КазТрансОила" как дочерних компаний самого "Самрук-Казына". Это поможет "КазМунайГазу" сфокусироваться на основной своей работе разведке, добычи и переработке нефти, а транспортным компаниям на развитие диверсификации транспортных маршрутов. Поручаю правительству фонду оперативно рассмотреть и принять решения по этим вопросам", – сообщил спикер.
Также Елбасы отметил, что КазМунайГаз больше всех на себе ощутил давление внешних факторов.
"Беспрецедентное падение стоимости нефти на рынках, это сильно повлияло и во всем мире, и у нас. Тем не менее показатели компании относительно стабильные. Самое главное – удалось сохранить непрерывный производственный процесс и особо важно, что обошлось без сокращения производственного персонала и роста социальной напряженности. Это большая заслуга "КазМунайГаза", – сказал Назарбаев.