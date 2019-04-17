Реорганизованы некоторые комитеты Минздрава РК

Общество
Правительство Казахстана своим постановлением от 10 апреля 2019 года "О некоторых вопросах Министерства здравоохранения Республики Казахстан" реорганизовало некоторые ведомства министерства, сообщает Zakon.kz.
Так, реорганизованы: республиканское государственное учреждение "Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан" и республиканское государственное учреждение "Комитет фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан" путем их слияния в республиканское государственное учреждение "Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан";
республиканские государственные учреждения - территориальные подразделения Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК и Комитета фармации министерства здравоохранения согласно приложению 1.
Теперь они носят названия департаментов и районных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг.
Также переименованы республиканские государственные учреждения - территориальные подразделения Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК согласно приложению 2;
государственные юридические лица согласно приложению 3. В их число вошли противочумные станции.
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
Так, реорганизованы: республиканское государственное учреждение "Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан" и республиканское государственное учреждение "Комитет фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан" путем их слияния в республиканское государственное учреждение "Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан";
республиканские государственные учреждения - территориальные подразделения Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК и Комитета фармации министерства здравоохранения согласно приложению 1.
Теперь они носят названия департаментов и районных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг.
Также переименованы республиканские государственные учреждения - территориальные подразделения Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК согласно приложению 2;
государственные юридические лица согласно приложению 3. В их число вошли противочумные станции.
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.