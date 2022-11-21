Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США в 2024 году

Как стало известно, британский диктор Майло Яннопулос уже работает над предвыборной кампанией рэпера.

Фото: TASS/John Taggart

Американский рэпер Канье Уэст планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году. Об этом сообщил New York Post, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.ru.

В соцсетях появилось видео, в котором Уэст анонсировал, что британский диктор Майло Яннопулос работает над предвыборной кампанией рэпера.

«Это просто, потому что никто не может сказать мне: «Ты должен сказать это, ты не должен говорить то», понимаешь? Просто мы движемся навстречу будущему», — заявил Уэст.

Ранее рэпер уже изъявлял желание баллотироваться в президенты США. В августе 2015 года на церемонии вручения премии Video Music Awards MTV в Лос-Анджелесе Канье объявил о своем желании выдвинуть кандидатуру на пост главы государства США.

"Как вы, наверное, могли бы догадаться к этому времени, в 2020 году я решил баллотироваться на пост президента", – сказал Уэст в традиционной речи после получения статуэтки VMA, которую вручила ему певица Тэйлор Свифт.

Зрители отреагировали на слова рэпера бурными аплодисментами.

Напомним, Канье Уэсту за достижения в творческой карьере организаторами престижного ежегодного конкурса музыкальных видеокипов – MTV Video Music Awards – присуждена специальная премия имени Майкла Джексона.