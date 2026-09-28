Репертуар государственного театра Astana Musical пополнился новым спектаклем

Афиша
Дана Аменова
корреспондент

Постановка, напомнившая о том, что ни успех, ни технологии не способны заменить любовь и заботу, была тепло встречена публикой.

Фото: пресс-служба «Казахконцерта»

При поддержке МКИ РК государственный театр Astana Musical, входящий в состав Государственной академической концертной организации «Казахконцерт» имени Розы Баглановой, представил зрителям новый мюзикл «Зейін» в бродвейском стиле, сообщает Kazpravda.kz 

Главный герой постановки Зейін посвящает всё своё время работе и всё больше полагается на робота с искусственным интеллектом, который облегчает его повседневные дела.

Стремясь к эффективности и успеху, он отдаляется от матери и любимой девушки Іңкәр, перестаёт прислушиваться к собственным чувствам. Через историю героя спектакль задаёт вопрос, близкий современному обществу: кому и чему мы посвящаем время, сэкономленное благодаря технологиям?

В «Зейін» драматическая история раскрывается через музыку, танец и сценическое действие. Для спектакля было специально написано более десяти музыкальных произведений. Современные ритмы, лирические мелодии, печальный вальс и колыбельная передали чувства героев и усилили эмоциональное звучание постановки.

В спектакле приняли участие 30 артистов. Образ Зейіна воплотил Алиулла Шауенов, роль его матери исполнила Гульнар Омашева, отца - Нурбек Сагымбек. В роли робота с искусственным интеллектом выступили Бекзат Багытжанов, в роли Іңкәр - Арай Кусаинова. Художественный руководитель постановки - Еслям Нуртазин, режиссёр -Дархан Байгожаев. Музыку написали Акжол Омирзаков и Дархан Байгожаев. Авторы произведения -  Шынгыс Маман и Дархан Байгожаев. Хормейстер - Алмат Абишев, хореограф - Азиза Жорабек, художник - Ерлан Туяков.

«Зейін» заставил зрителей задуматься о том, как в стремлении поспеть за ритмом жизни не отдалиться от того, что по-настоящему дорого. Постановка, напомнившая о том, что ни успех, ни технологии не способны заменить любовь и заботу, была тепло встречена публикой.

Искренняя игра артистов и музыка, написанная специально для спектакля, раскрыли внутренний мир героев и увлекли зрителей развитием истории. В финале публика поблагодарила артистов бурными аплодисментами.

#Astana Musical #мюзикл #репертуар #«Зейін»

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