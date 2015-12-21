Репортаж: Приглашение дракона

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Первый и самый южный пункт нашего турне по побережью Китая – Шэньчжень, который является своего рода символом экономического развития КНР. Именно он в 1979 году был объявлен тогдашним руководителем страны Дэн Сяопином в качестве первой свободной экономической зоны. Шэньчжень быстро превратился в крупный производственный, финансовый и транспортный центр Китая, население города за это время выросло в более чем десять раз (до нынешних 11 млн). В период 1979–2008 годов средний ежегодный рост ВВП Шэньчженя составлял 31,2 %(!), ныне город является первым в КНР по объемам внешней торговли. В Шэньчжене один за другим стали строится небоскребы, по их количеству он уже вошел в первую десятку городов мира."Глубокий ров" (так Шэньчжень переводится с китайского языка) стал чрезвычайно привлекательным местом для иностранных инвестиций, вначале как база для промышленного производства, а затем и как выход на огромный китайский рынок. Шэньчжень является "фабрикой внутри главной фабрики мира". Здесь находятся заводы по производству электронной, бытовой, текстильной и фармацевтической продукции. Именно здесь производят большую часть тех айфонов и айпадов, которые вы сейчас держите в руках.Можно было предположить, что со стороны организаторов предусмотрено посещение производственных объектов, но программа оказалась иной и не менее интересной.В Шэньчжене базируется штаб-квартиры компании SCT, специализирующейся на морских перевозках. Компания крупная, даже по местным меркам, в ней трудятся свыше 15 000 человек, рейсы осуществляются в 150 различных направлениях, в основном в страны АТР. Шэньчжень, к слову, обладает третьим морским портом в Азии после Шанхая и Сингапура.На территории Индустриального парка расположен склад готовой продукции, где посетители имеют возможность не только ознакомиться с импортными товарами, но и закупить их – в том числе и оптом – по… цене изготовителя.Как нам объяснили, это сделано и для того, чтобы граждане КНР могли покупать недорого качественную европейскую продукцию, и для стимуляции потребительской активности среди населения, и для рекламы товаров китайским бизнесменам. Местные коммерсанты в больших объемах закупают на складах SCT итальянские и латиноамериканские вина, немецкое пиво, южноафриканский мед и прочее-прочее-прочее. Предприниматели данную продукцию затем реализуют в своих торговых точках.Китайцы уже давно поняли, как нужно делать деньги в современном мире. Всем известно, что в КНР закладываются и, что еще важнее, успешно реализуются многолетние стратегии развития. Поэтому отсутствие добавленной стоимости на тонны и тонны продукции, хранимой на складах SCT, возможно, и являются минусом для отдельной взятой компании, но это плюс для всего Китая. Множество мелких деталей там всегда составляют единую большую конструкцию.Вот тут-то и припоминаются многократно озвученные с наших высоких трибун тезисы о том, что Казахстану развиваться еще быстрее не позволяет то, что мы не имеем прямого выхода к морю и не обладаем большим внутренним рынком.В Шэньчжене, к слову, прекрасно помнят, благодаря кому их город стал одним из важнейших центров КНР. Во втором по высоте офисном здании города "Ди Ван" (оно же "Сеньхин", 384 метра, 69 этажей, в середине 1990-х годов было самым высоким небоскребом в Азии, по сей день является крупнейшим сооружением Китая из стали) расположен музей, где находятся значимые для горожан экспонаты вроде факела летней универсиады-2011, состоявшейся в Шэньжчене.В музее представлена и реконструкция исторической встречи Дэн Сяопина и британского премьера Маргарет Тэтчер, во время которой среди прочих вопросов обсуждались и условия возврата Гонконга (Сянгана) Китайской народной республике. В городе достаточно и других изображений "Отца китайских реформ".Кстати, Шэньчжень и Гонконг граничат друг с другом, мегаполисы связывает S-образный мост, прекрасно видный со смотровой площадки башни "Ди Ван".Из Шэньчженя мы направляемся в Сямынь, что в провинции Фуцзянь. Город расположен на одноименном острове, его численность составляет "всего" 3 млн человек. Сямынь – красивый, курортный и очень зеленый город. Там находятся много студентов и вообще молодежи. Сямынь считается одним из наиболее благоустроенных городов Китая с весьма живописной архитектурой. Автомобилей в нем по местным меркам мало, и пробок в городе практически не наблюдается.С пляжей Сэмыня хорошо виден Тайвань. Вопреки распространенному мнению социальные коммуникации между Тайванем и (остальным) Китаем очень сильны, в обоих направлениях курсирует большое количество туристов.Во время посещения Музея развития города мы увидели Сямынь, что называется "на ладони". В музее находится куча стендов, которые дают исчерпывающую информацию о городе. Экспозиции впечатляют, макеты зданий настолько подробны, насколько вообще это возможно. Там есть и план расположенного под водой 70-метрового тоннеля, соединяющего остров и материковую часть Китая.Название музея далеко не случайно, просмотренный в 3-D зале потрясающий анимационный ролик дает наглядное представление о том, чем был, чем является и чем в будущем будет являться Сямынь.Сямынь, так же как и Шэньчжень, стал одной из первых специальных экономических зон Китая. Международная торговля эволюционирует, и во время ознакомления со Xiamen Area of China Pilot Free Trade Zone нам поведали о следующих новинках."Пилотная свободная зона была открыта в текущем году. Здесь действует принцип "одного окна". Различные торговые операции – оформление фирм, прием и отправка товаров, и т. п. – производятся в одном здании. Этим созданы благоприятные условия для инвестиций, мы значительно упростили работу для всех заинтересованных сторон", – говорит сотрудница центра Куи Хао.В подтверждение своих слов Хао назвала количество предприятий, зарегистрированных в Xiamen Area of China Pilot Free Trade Zone в срок меньший чем за год – 5 700!Принимать участие в дальнейшем экономическом прогрессе КНР предстоит и новому поколению граждан этой страны, к которым относится и помогавшая нам волонтер Света (китайские гиды и сопровождающие, работающие с делегациями из стран СНГ, берут себе подобные псевдонимы). Света – студентка, лучшего, по ее словам, университета в Китае – Сямынского. Данное высшее учебное заведение и в самом деле является одним из наиболее престижных в КНР (всего в Китае на данный момент насчитываются 2 442 вуза). Сямынский университет расположен в очень живописном, экологически чистом месте с большим количеством насаждений, имеет свое озеро.Что интересно, высшее образование в Китае относительно недорого (средняя годовая стоимость – 1–2 тыс у. е.), но с дисциплиной, посещаемостью и успеваемостью у них очень строго. Китайские студенты во время сессий в прямом смысле слова ночуют в библиотеках. Годы корпения над учебниками затем воздаются сторицей, степени бакалавров и магистров в КНР по-настоящему дают путевку в жизнь.В один из дней нахождения в Сямыне для нас была организована поездка в историческую деревню Тулоу, где проживают представители народности Хакка (фоторепортаж, в котором запечатлены тамошние потрясающие красоты, будет представлен позже). В этой поездке казахстанские журналисты получили возможность "прощупать" сельский Китай.Что и говорить, китайцы знают толк в эргономике – плантации чая, бананов (здесь они стоят по 2 юаня, или 100 тенге по сегодняшнему курсу за кг), бамбука, табака и других фермерских культур расположены даже на крутых склонах. Расстояние между ухоженным огородом и дикими джунглями зачастую не превышает и метра. Теплицы дают урожай по нескольку раз в год, активно применяется капельное орошение. Ничего просто так не выбрасывается, применение находится самым чахлым стеблям.Кто не знает, Китай занимает первое место в мире по производству зерна, мяса, хлопка, рапса, фруктов и листового табака.После тихого и спокойного (в относительной, естественно, мере) Сямыня Шанхай ошеломил. Крупнейшая по численности в Китае и одна из наиболее населенных на всей планете агломерация, в которой проживают без малого 24 млн жителей. Признанный финансовый центр, соревнующийся с Гонконгом за статус наиболее значимого торгового города Поднебесной. Самый крупный в мире морской порт с грузооборотом 600 млн тонн в год. Город контрастов, в котором есть и многокилометровые трущобные кварталы и сверкающие сталью и стеклом огромные деловые кварталы. Шанхай – это и шестисотлетние пагоды и суперсовременные небоскребы. По одну сторону шанхайской улицы вы увидите рабочих и крестьян, словно сошедших с агитационных плакатов времен Мао Цзэдуна, а по другую обнаружите подростковую компанию, в одежде и прическах ничем не отличающихся от сверстников из Японии и Южной Кореи.Вы можете подумать, что с таким населением в Шанхае должно быть чудовищное количество машин. Совсем нет. Автомобилей в городе не более 3 млн. В целях ограничения транспорта и, соответственно, уменьшения воздействия на экологию власти ввели принцип продажи номеров на машины. Шанхайский номер стоит 14 000 у.е. В большинстве случаев это в несколько раз дороже самого автомобиля. А в центр города и на развязки авто с номерами других провинций не допускаются вовсе.Зато в городе не счесть числа велосипедам, веломопедам, велорикшам – самых разных видов, конструкций и модификаций. Педали здесь крутят все – от мала до велика. Стереотипное представление о Китае как о Стране Велосипеда оказывается верным на сто процентов.В отличие от Шэньчженя – продукта "Китайского экономического чуда" – Шанхай с давних времен имеет важное значение для международной торговли.Шанхаю не требовалась стимуляция, напротив, рыночные реформы там искусственно сдерживались и начались лишь в 1990-е. Сейчас в городе свыше 40 специальных экономических зон и индустриальных парков.Как и в Сямыне, в Шанхае есть своя Pilot Free Trade Zone, включающая логистический, торговый, страховой и таможенный центры. Здесь также максимально упрощены все бюрократические процедуры. Морской порт Шанхая осуществляет не только прием огромного количества грузов со всего мира и отправку по реке Янцзы в Восточно-Китайское море, а затем и в Тихий океан китайских и других товаров, но и является складом для хранения продукции различных корпораций из стран Юго-Восточной Азии. Для многих некитайских компаний привычным делом является то, что их товары и производятся, и хранятся в Шанхае, и отбывают именно через его порт. В сутки через него проходят 600 000 контейнеров.В КНР прекрасно понимают, что, несмотря на все свои успехи в промышленном производстве и логистике, для дальнейшей конкуренции с Евросоюзом, США и Японией необходимо развитие нанотехнологий. Конкретно в экономической зоне Шанхая этим процессом заняты ученые целого ряда хай-тек парков, расположенных в различных городских районах.Культурная программа у нас в Шанхае была насыщенной. Мы посетили телебашню "Восточная жемчужина" (468 метров), со смотровой площадки которой лицезрели город с высоты отнюдь не птичьего полета. Пол площадки, кстати, сделан из стекла, ощущения от нахождения на нем непередаваемые.Мы прогулялись по местному "Арбату" – Нанкинской улице, одном из самых оживленных торговых пешеходных проспектов в мире, вдоль которого находится великое множество магазинов, бутиков и кафе.Через Нанкинскую улицу мы дошли до набережной Вайтань, откуда открывается просто потрясающий вид на деловой центр города (особенно вечером).Ну и, наконец, мы побывали в "Саде Радости", строительство которого началось еще в середине XVI века. На протяжении четырех сотен лет вход в него посторонним был заказан. С 1956 года сад открыли для всех желающих, сейчас это популярная достопримечательность.Говорят, что нахождение в нем здорово прочищает мозги, успокаивает и настраивает на философские размышления. Древние камни, журчание фонтанов, лениво проплывающие в пруду рыбы (очень жирные), падающая с деревьев листва – все это и вправду наводит на мысли о суете земного бытия и вечности-бесконечности.Даже потомков кочевников, которых ханьцы некогда считали неспособными постичь прекрасное…