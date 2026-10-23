Republic Day и Bereke Fest: казахстанские маркетплейсы предлагают скидки до 50%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

К республиканским акциям Republic Day и Bereke Fest, приуроченным ко Дню Республики, присоединились крупные казахстанские маркетплейсы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Покупателям доступны скидки от 10% до 50% на различные товары, а также дополнительные бонусные предложения.



Министерство торговли и интеграции совместно с представителями электронной торговли организовало проведение праздничных акций на платформах Kaspi. kz, Halyk Market, Technodom, Mechta и других торговых площадках.



В рамках акций специальные предложения действуют на бытовую технику, электронику, одежду, обувь, товары для дома, канцелярские принадлежности и другие непродовольственные товары. Размер скидок и условия получения бонусов зависят от конкретной площадки, продавца и выбранного товара.



Онлайн-формат позволяет жителям разных регионов Казахстана воспользоваться праздничными предложениями, сравнить цены и выбрать необходимые товары, не посещая магазины.



Для предпринимателей участие в акциях - дополнительная возможность привлечь новых покупателей, расширить продажи и представить свою продукцию более широкой аудитории.



На сегодняшний день в топ-5 популярных категорий товаров, приобретаемых казахстанцами на маркетплейсах в рамках акций, входят бытовая техника и электроника, товары для дома, одежда и обувь, детские товары, а также товары повседневного спроса. Среди них - смартфоны, бытовая техника, посуда, домашний текстиль, игрушки, хозяйственные товары и канцелярские принадлежности.



"Таким образом, акции Republic Day и Bereke Fest охватывают не только традиционные торговые объекты, но и онлайн-площадки, предоставляя казахстанцам дополнительные возможности для покупок", - говорится в сообщении.



Напомним, республиканские акции Republic Day и Bereke Fest проходят с 17 по 27 октября включительно. Специальные предложения доступны в торговых центрах, торговых сетях и на маркетплейсах страны.