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Президент

Репутация Алматы как зеленого города померкла – президент

На встрече с общественностью Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что мегаполис всегда славился своей зеленью, но в последние годы его репутация как зеленого города померкла, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Окружающая среда оказывает самое непосредственное влияние на здоровье и продолжительность жизни граждан. Поэтому вопросы экологии всегда находятся в фокусе моего внимания. Знаю, что алматинцев сильно беспокоит высокий уровень загрязнения воздуха. Эта проблема перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения", - сказал президент.

По его данным, ежедневно объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет порядка 125 тысяч тонн. Основными источниками являются автотранспорт (55%), городские ТЭЦ и промышленные предприятия (35%), а также негазифицированные частные дома (около 10%).

"Ситуация усугубляется плотной застройкой, не учитывающей "розу ветров" и препятствующей поступлению чистого воздуха в город. Повысив эффективность дорожно-транспортной системы, мы сможем значительно улучшить экологию города. Благодаря новым технологиям и умному трафику мобильность граждан не будет оказывать негативного влияния на окружающую среду. Акимат должен строго следить за соблюдением норм экологической безопасности в городе, в первую очередь промышленными предприятиями. Перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ позволит более чем в 10 раз снизить уровень вредных выбросов. Важно также полностью газифицировать частный жилой сектор. Городские власти ведут в этом направлении довольно активную работу, осталось около тысячи домов, не подключенных к газовому отоплению. Нужно также продумать решение вопроса газификации пригородных населенных пунктов", - указал глава государства.

Еще одним важным фактором улучшения качества воздуха и окружающей среды в Алматы, по его словам, является озеленение.

"Алматы всегда славилась своей зеленью, но в последние годы ее репутация как зеленого города померкла. Мы бываем за рубежом и видим, что есть города более зеленые и чистые, чем Алматы. В нем насчитывается порядка 4 миллионов деревьев, но в некоторых районах их явно недостаточно. Кроме того, более 10% зеленых насаждений и деревьев в городе нуждаются в обновлении. До 2030 года в Алматы планируется высадить 2,5 миллиона деревьев. Это достаточно большой объем. Главное, чтобы озеленение проводилось осмысленно и равномерно, с учетом доступности поливной воды и плана города", - продолжил Касым-Жомарт Токаев.

В Алматы насчитывается 136 парков, отметил президент. Идет последовательная работа по увеличению их количества и благоустройству.

"Это не может не радовать. Однако руководству города не стоит останавливаться на достигнутом. Алматы должен усилить свой статус "города-сада". Это вопрос репутации не только самого города, но и всей страны. Для этого необходимо создать устойчивый "экологический каркас", в который войдут новые рекреационные зоны и озелененные речные коридоры, пересекающие Алматы от предгорий до низин и поддерживающие естественную вентиляцию мегаполиса. В целом, нам всем предстоит усилить экологическое воспитание и привить подрастающему поколению бережное отношение к зеленым насаждениям. В некоторых странах, в частности, в Турции действуют законы, категорически запрещающие рубку деревьев и уничтожение зеленых насаждений. Полагаю, мы должны воспользоваться полезным зарубежным опытом", - сказал глава государства.

Также президент указал, что в рамках работы по обновлению Генерального плана Алматы следует принять единый градостроительный регламент, который должен учитывать циркуляцию воздушных потоков.

"Уверен, эти меры позволят добиться ощутимого прогресса в улучшении экологической ситуации в городе и будут способствовать сохранению здоровья и повышению качества жизни горожан", - заключил Токаев.

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