Решаем масштабные задачи

Экономическое благополучие страны связано с развитием малого и среднего бизнеса. От этого зависит уровень жизни населения, его благосостояние. Данное направление было выделено как одно из приоритетных в нынешнем Послании Президента страны народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». Лидер нации четко обозначил важность создания максимально благоприятного делового климата в стране.

Палата предпринимателей как основной партнер бизнеса и защитник интересов предпринимателей будет способствовать устранению барьеров, препятствующих его развитию. Как сказал Президент, «малый бизнес должен стать семейной традицией, передаваемой из поколения в поколение», достижение этой цели должно стать главным приоритетом нашей работы.

На сегодня нашей областной палатой предпринимателей проводится масштабная работа по содействию развитию бизнеса. Наша основная цель – дойти до каждого предприятия и предпринимателя, в каком бы уголке страны они ни располагались, и оказывать им необходимые юридические, маркетинговые и консалтинговые услуги на безвозмездной основе.

Президент в Послании подчерк­нул, что необходимо отменить инертные правовые нормы, которые мешают развитию бизнеса. Действительно, в настоящее время имеют место барьеры для предпринимательства в действующем законодательстве, решением которых мы активно занимаемся. В частности, нам удалось добиться продления сроков обязательной установки POS-терминалов, что также являлось «головной болью» предпринимателей.

Данный вопрос был озвучен Национальной палатой предпринимателей в Правительстве 28 декабря 2013 года на совещании под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева. В результате внесены изменения в законодательство, и сроки установки перенесены на 1 июля 2014 года. На данном совещании приняли участие и члены Регионального совета палаты предпринимателей Павлодарской области, которые подняли проблемные вопросы в сфере налогового, таможенного регулирования, трудового законодательства, в области экологии, при оформлении прав землепользования, участии в государственных закупках, процесса проведения энергоаудита. Принявшие участие в заседании руководители профильных министерств и ведомств подробно изучили заявленные проблемы и обсудили действенные пути их решения.

Региональный совет нашей области вынес проблемы предпринимателей региона на уровень Правительства, что является началом благоприятных перемен для предпринимателей страны в целом. В перспективе палата предпринимателей ставит перед собой масштабные задачи по проведению Форума предпринимателей Павлодарской области, VIII международной универсальной выставки «Казахстан – Сибирь-2014». Открытие Дома предпринимателей также является перспективной задачей палаты. Уникальность этого проекта — оказание услуг предпринимателям по принципу «одного окна». Это даст возможность сократить сроки получения разрешительных документов, минимизировать административные барьеры.

Кроме того, палатой предпринимателей области первым из регионов республики, не считая Астану и Алматы, запущен проект «Клуб «Бизнес-ангелов», направленный на содействие начинающему бизнесу. Молодые бизнесмены, пройдя конкурсный отбор, смогут получить финансовую, рекламную поддержку и бесценные знания опытного наставника – успешного предпринимателя.

Задачи, поставленные Президентом страны в нынешнем Послании народу Казахстана, являются приоритетными и основополагающими для палаты предпринимателей Павлодарской области. Руководствуясь основными идеями Главы государства, мы продолжим свою работу по поддержке предпринимателей и достижению высоких экономических показателей.

Райхангуль САТАБАЕВА,

директор палаты предпринимателей Павлодарской области