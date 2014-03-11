Решат проблему бойлеры

Пока проект, инициированный акимом области Крымбеком Кушербаевым, охватил только два 40-квартирных дома, но, по заверениям местных властей, в течение двух лет горячей водой будут обеспечены все жители многоэтажного сектора, а это почти 600 строений.

Напомним, в минувшем году на отчетной встрече с жителями региона аким посетовал на то, что Кызылорда остается единственным областным центром, не имеющим системы центрального горячего водоснабжения, и пообе­щал заняться актуальным вопросом. Вскоре на разработку ТЭО соответствующего проекта из внебюджетных источников было изыскано 45 млн. тенге, а поиском практического решения занялись сотрудники ГКП «КТЭЦ».

В частности, тепловики своими силами изготовили скоростные водяные подогреватели – бойлеры, которые смонтировали в двух многоэтажках по улице Коркыта-ата, параллельно отремонтировав инженерные коммуникации и приведя в порядок подвалы. Пришлось заняться и проблемой низкого давления в системе водоснабжения, которую решили с помощью установки водяного насоса, одновременно обеспечившего и надлежащий напор холодной воды на верхних этажах.

И вот на днях началась апробация локальных систем горячего водоснабжения, подтвердившая высокий потенциал использования бойлеров. Их установка в многоэтажках и дешевле, и выгоднее, нежели создание сети центрального горячего водоснабжения, для чего необходимо буквально перекопать весь город. Подключение двух экспериментальных домов к новому благу цивилизации обошлось всего в 25 млн. тенге.

Весьма обнадеживает кызылординцев и стоимость новой услуги. По словам замес­тителя начальника управления энергетики и коммунального хозяйства Омирбека Шаменова, один кубометр горячей воды обойдется горожанам в 250 тенге. При такой цене жильцы многоэтажек с удовольствием откажутся от электрических водонагревателей, которые вынуждены использовать из-за отсутствия альтернативы, неся значительные расходы на «прожорливые» малопродуктивные «арис­тоны». Специалисты отмечают, что бойлеры существенно сократят затраты в семейных бюджетах горожан, а обязательная установка расходомеров даст реальную возможность более значительно экономить.

Заинтересованы в форсированном обеспечении горожан горячей водой и сотрудники ГКП «КТЭЦ», за ритмичную работу которого отвечают местные власти. В этом случае кочегарка, вырабатывающая не только тепло, но и электроэнергию, будет задействована круглый год, а не как сейчас – в отопительный сезон. И, конечно же, не будет лишним для финансовой стабильности и модернизации энергоисточника дополнительный доход, который он получит от населения за счет использования локальных водогрейных систем в многоэтажках.

Так что сегодня в Кызылорде для решения ускоренными темпами актуальной проблемы горячего водоснабжения сложились весьма оптимальные условия.

Юрий ЛИ, Кызылорда