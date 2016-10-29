​Решать проблемы по-отцовски

370 тыс. детей в Казахстане не получают алиментов. Но почему отцы забывают о своих обязанностях? Ответ на этот и многие другие воп­росы пытались найти на состоявшемся вчера Республиканском форуме отцов. Мероприятие организовала Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК совместно с акиматом Астаны и общественным объединением «Союз отцов» в рамках республиканской акции «25 полезных дел», посвященной 25-летию Независимости РК.

Во встрече приняли участие депутаты Парламента, члены Национальной комиссии, руководители центральных государственных и местных исполнительных органов, общественные деятели, руководители международных и неправительственных организаций, родительская общественность.

На площадке форума большинство составили представители сильной половины общества – разных поколений, социального статуса, однако объединяло их гораздо большее. Каждому из них было чем поделиться из собственного опыта и обсудить вопросы, касающиеся роли родителей в создании благополучной семьи, сохранении духовно-нравственных традиций.

Заместитель председателя Национальной комиссии, член Центральной избирательной комиссии РК Ляззат Сулеймен, открывая форум, отметила, что за 25 лет Независимости страны казахстанский институт семьи зарекомендовал себя прочной основой общества и государства. Каждая семья вносит неоценимый вклад в укреп­ление республики.

Она также подчеркнула незаменимую роль отцов в воспитании подрастающего поколения, в формировании у детей чувства патриотизма и любви к Родине, привитии трудолюбия. Однако далеко не каждый юный казахстанец окружен отцовской любовью и заботой. По данным, приведенным депутатом Мажилиса Парламента РК, уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан Загипой Балиевой, в нашей стране 5,5 млн детей, но далеко не всегда отец служит примером для своего ребенка. Зачастую нерадивые родители годами не платят алименты детям.

– Почему некоторые отцы забыли о своих детях? Почему мужчины бьют женщин? – задавая эти злободневные вопросы, омбудсмен озвучила и другую проблему – детского сиротства.

– В государстве очень много делается для детей, в частности, детские дома преобразовываются в центры поддержки семьи и детства. Но сегодня в детдомах находится 8 тысяч детей, которые ждут своих родителей, нуждаются в опеке и попечительстве, – отметила Загипа Балиева, призвав участников форума приютить по одному ребенку. – Мы с супругом это сделали, открыли объятия троим детям. Теперь хотим построить детский дом семейного типа и взять еще троих детей.

Тема семьи и отцовства красной нитью прошла через все выступления участников. Как отметила Л. Сулеймен, институт отцовства должен стать стержневой опорой семьи. Отрадно, что в последнее время в нашей стране все громче заявляют о себе общественные объединения отцов, такие как «Союз отцов», возглавляемый Куанышем Джуматаевым. Здесь планируют для казахстанских отцов написать книгу на тему воспитания детей, а также создать Единый кодекс чести отцов.

В то же время в казахстанском обществе получает распространение гендерно ассиметричная модель семьи, когда отец, переходя на роль добытчика материальных благ, в воспитании детей принимает минимальное участие. Не снижается и количество монородительских семей. Достаточно остро стоит вопрос безопасности ребенка в семье, а проведенный недавно МОН РК опрос показал, что многие ребятишки дома не чувствуют себя в безопасности. Тому свидетельством служат участившиеся факты насилия над детьми. В связи с этим, говорили все выступавшие, необходимо активизировать деятельность общественных организаций отцов для повышения ответственности мужчин в воспитании, культивирования образцовых примеров отцовства.

Мужским взглядом на имеющиеся в обществе проблемы делились многие участники. К примеру, вице-президент по космическим технологиям АО НК «Қазақстан ғарыш сапары» летчик-космонавт Айдын Аимбетов подчеркнул, что необходимо приложить все усилия, чтобы нашим детям было не страшно выйти в этот большой мир.

Были подняты и проблемы здоровья. В частности, вице-министр здравоохранения и социального развития Казахстана Алексей Цой отметил, что в Казахстане почти каждый второй мужчина имеет проблемы, в том числе репродуктивной системы, беспокоит количество бесплодных браков.

В рамках форума состоялось заседание «круглого стола», на котором были рассмотрены пути решения проблем развития института отцовства. В завершение мероприятия лучшим образцовым отцам, делегатам из каждого региона были вручены дипломы от Национальной комиссии, состоялся праздничный концерт. По итогам мероприятия приняты Рекомендации по созданию региональных филиалов «Союза отцов» и активизации деятельности объединения.