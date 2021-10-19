Решать проблемы точечно

Как сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций министр сельского хозяйст­ва Ербол Карашукеев, национальный проект, утвержденный 12 октября текущего года на заседании Правительства, разработан по поручению Главы государства и сфокусирован на решении точечных, узловых задач.

Спикер перечислил основные задачи Нацпроекта: это повышение производительности труда в аграрном секторе в 2,5 раза; обеспечение страны основными продовольственными товарами отечественного производства; удвоение экспорта продукции АПК с доведением в нем доли переработки до 70%; стабильное повышение доходов 1 млн сельских жителей за счет формирования семи крупных экосистем и реализации инвестпроектов.

Как пояснил Ербол Карашукеев, достижение цели по повышению производительности труда, к примеру, в растениеводстве возможно благодаря применению высококачественных семян, минеральных удобрений, современной техники и технологий, орошаемого земледелия. Развитие семеноводства планируется за счет мер государственной поддержки, создания системы прослеживаемости семян, а также технического оснащения семеноводческих хозяйств современной техникой и оборудованием.

– Для повышения уровня применения минеральных удобрений предусмотрено субсидирование их промышленного производства, совершенствование деятельности республиканского научно-методического центра агрохимической службы и улучшение его мате­риально-технической базы. Принятие этих мер позволит повысить долю использования высококачественных семян с 93 до 98%, уровень внесения минеральных удобрений – с 20 до 29% от потребности. В результате урожайность зерновых культур повысится на 10–15%, – уточнил министр.

Для совершенствования технического оснащения хозяйств будет продолжено инвестиционное субсидирование, а также расширены программы лизинга. В результате уровень обновления сельхозтехники увеличится с 4 до 6%.

Планируется улучшить механизм субсидирования подачи воды, создать по Казахстану сеть демонстрационных ферм и построить завод по выпуску современных систем орошения мощностью до 1 000 установок в год. Это позволит увеличить площади, охваченные водосберегающими технологиями, до 450 тыс. гектаров.

В целях снижения зависимости от импорта и повышения экспорта животноводческой продукции продолжится переход на интенсивное животноводство. Для чего планируется увеличить объемы кредитования фермерских хозяйств на приобретение скота, стимулирование кормопроизводства, развитие отгонного животноводства и инфраструктуры пастбищ, а также стимулирование внедрения современных методов селекции. Это, по словам главы Минсельхоза, позволит обеспечить 100-процентную загрузку мощностей перерабатываю­щих предприятий и повысить продуктивность скота и птицы.

Отраслевое ведомство также намерено усовершенствовать систему распространения знаний среди всех участников АПК. Продолжится работа по обеспечению достаточности финансирования аграрной науки, будет введено отраслевое грантовое финансирование. Кроме того, планируется создание ситуационно-аналитического центра министерства для проведения комплексного анализа, оценки перспектив и прогноза развития агропромышленного комплекса.

– Наряду с приоритетной экспорт­ной политикой будут комплексно решаться вопросы импортозамещения. Министерством определены наиболее часто импортируемые позиции – мясо птицы, колбасные изделия, сыры и творог, яблоки, сахар и рыба. На сегодняшний день по каждому из этих направлений определены и реализуются конкретные инвес­тиционные проекты, – сообщил спикер. – В результате к 2024 году обеспеченность по этим видам продукции, за исключением сахара, составит 100%, а по сахару – 80%.

Важное приоритетное направление Нацпроекта – развитие производства и экспорта переработанной сельхозпродукции. Для этого предусмотрен комплекс мер, направленных на дозагрузку и модернизацию действующих, создание современных предприя­тий. Сегодня в пуле инвестиционных инициатив 194 новых проекта по переработке.

Ербол Карашукеев также отметил, что по поручению Главы государства планируется сформировать семь экосистем вокруг крупных инвестпроектов, включая производство и переработку мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции. Это позволит вовлечь в сферу сотрудничества, как минимум, 350 тыс. фермерских и домашних хозяйств, которые смогут участвовать в создании конечной казахстанской продукции с высокой добавленной стоимос­тью. Всего же в течение пятилетки планируется осуществить 582 инвестиционных проекта на сумму 4,1 трлн тенге.

Как резюмировал министр, благодаря Нацпроекту намечено за пять лет повысить производительность труда в 2,5 раза, обеспечить работой 500 тыс. человек и в общей сложности повысить доходы 1 млн сельских жителей.