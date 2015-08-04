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Решать сообща
Олег ТАРАСОВ, Астана
В мероприятии приняли участие главный эксперт Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК Гульмира Кульсариева, директор Корпоративного фонда «SOS Детские деревни Казахстана» Батырхан Дженалиев и директор программы «SOS Детская деревня Астана» Зауреш Арыстанова.
Г. Кульсариева отметила, что сегодня неоспоримой является особая роль гражданского сектора в организации государственной политики в области социальной защиты, образования, здравоохранения и защиты прав ребенка. В республике действуют свыше 400 различных общественных объединений, которые занимаются вопросами детства. При Комитете по охране прав детей МОН РК создан Координационный совет НПО, куда входят 37 неправительственных организаций. Также эти субъекты гражданского сектора являются членами Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Как известно, это орган, который существует и действует при Правительстве РК. Спикер подчеркнула, что со всеми названными организациями комитетом подписаны меморандумы о сотрудничестве.
Тема, которая рассматривалась на пресс-конференции, является «болевой точкой» во всем мире, подчеркнул в своем выступлении Б. Дженалиев и отметил, что решать данные вопросы приходится сообща. Это, по его словам, не только проблема государства, а проблема общества в целом. И здесь большая работа должна проводиться неправительственным и некоммерческим сектором. Он подробно рассказал о Корпоративном фонде «SOS Детские деревни Казахстана», назвав его единственной самой крупной организацией, которая оказывает практическую помощь детям и молодежи. Начинался фонд с 1997 года, когда заработала первая «SOS Детская деревня Алматы» с 67 детьми. Сегодня это – 1200 ребят, которые находятся под опекой 22 проектов. Данное НПО отличает то, что оно предоставляет системную защиту несовершеннолетним, в том числе и от жестокого обращения с ними.
– Фонд пользуется очень серьезной поддержкой государства. В частности, было издано несколько законов, один из которых непосредственно регламентирует деятельность детских деревень, – подчеркнул Б. Дженалиев.
Говоря о случаях жестокого обращения с детьми непосредственно в Астане, З. Арыстанова сообщила, что анализ результатов мониторинга, проведенного совместно с отделом опеки и попечительства столичного управления образования, позволяет прийти к выводу, что в детских домах и «SOS Детская деревня Астана» тенденции насилия пошли на снижение. Гораздо больше происшествий происходит в семьях, особенно неблагополучных. И здесь предстоит большой объем работы для профилактики нарушений прав несовершеннолетних и их защиты.

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