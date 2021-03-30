Решать важные задачи

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Марина Демченко

Глава Правительства поблагодарил прежнего председателя правления фонда Ахметжана Есимова за значительный вклад в социально-экономическое развитие республики и эффективную работу на различных государственных постах, а также успешное решение задач по трансформации и модернизации фонда «Самрук-Қазына», повышению его роли в диверсификации и развитии казахстанской экономики.

Представляя нового главу фонда Алмасадама Саткалиева, Премьер-министр отметил его большой опыт работы в сфере энергетики и системе АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

– Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Абишевич ­Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставили перед фондом «Самрук-Қазына» важные задачи по созданию благоприятных условий для дальнейшего устойчивого развития национальной экономики путем развития топливно-энергетичес­кого сектора, инфраструктуры, транспортно-логистического и индустриального потенциала страны, привлечения инвестиций и поддержки отечественных товаропроизводителей, – сказал Аскар Мамин.

Алмасадам Майданович Саткалиев родился 31 октября 1970 года в Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «механик, математик-прикладник», Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета, Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета. Доктор экономических наук, академик Казахстанской национальной академии естественных наук, иностранный член Российской академии естественных наук.

В 1997–2001 годах работал менеджером, начальником департамента клиринга, начальником департамента управления проектами, управляющим директором, вице-президентом по экономике АО «Национальная компания по транс­портировке нефти «КазТранс­Ойл».

В 2001–2006 годах занимал пос­ты финансового директора, вице-президента по экономике и первого вице-президента АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».

В 2006–2007 годах являлся директором по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

В январе 2007 года был назначен вице-министром энергетики и минеральных ресурсов РК, членом совета директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

В 2008–2009 годах – первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», в 2009–2011 годах – президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями».

В 2011 году был назначен управляющим директором АО «ФНБ «Самрук-Қазына». В 2011–2018 годах – председатель совета директоров, председатель правления АО «Самрук-Энерго».

С 2018 года был управляющим директором по управлению активами АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

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