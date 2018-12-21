​Решать задачи сообща

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Злата Белая

Учитывая, что религия – одна из самых тонких, деликатных тем, и для ее освещения требуется не только мастерство журналиста, но и знание темы, прокуратура Северо-Казахстанской области инициировала проведение семинара-тренинга для журналистов региона.

– Каждый из нас занимается своим делом, своей работой. Но у нас общая задача – сохранить мир в стране, противодействовать религиозному экстремизму и терроризму. И только сообща, вместе мы сможем достичь высоких результатов, – отметила в своем выступлении заместитель прокурора Северо-Казахстанской области Айман Абдирова.

В течение двух дней работники пера и микрофона из всех районов области познавали секреты освещения непростой и важной темы. Каковы основные принципы при написании статей, касающихся религиозной сферы? Почему так важно сотрудничать с экспертами и нести ответственность за каждое слово в материале? На эти и другие вопросы журналис­ты искали ответы вместе с тренерами, прибывшими из Астаны.

Неотъемлемой частью жизни стали социальные сети. Нередко мессенджеры и паблики становятся не только источником информации, местом личных историй и фотографий, но и площадкой для споров, порой весьма острых. О соблюдении этики, ненарушении запрещенных законодательно норм и реальной ответственности за слова, написанные в виртуальных ресурсах, напомнила представитель Международного центра культур и религий Дианна Есенова.

– На сегодня уже свыше 1 000 казахстанцев осуждены за разжигание межнациональной розни в социальных сетях. Большая часть из них – молодежь. Есть и взрослые люди. За сухой цифрой – судьбы людей, отчего-то решивших, что за слова в Интернете отвечать не придется. Но это вовсе не так. И об этом следует рассказывать со страниц СМИ, вести разъяснительную работу, – отметила Дианна Есенова.

В свою очередь журналисты так­же отметили необходимость сотрудничества с государственными органами для получения актуальных данных.

– Цель семинара-тренинга – повышение религиовед­ческой и правовой грамотности журна­листов, освещающих религиозную тематику, и членов информационно-разъяснительных групп, – подчеркнула председатель общественного объединения «Центр исследования межконфессиональных и межэтни­ческих отношений» Сауле Сулейменова.

По итогам работы семинара всем участникам были вручены сертификаты. 

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