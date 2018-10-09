​Решать задачи вместе

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Амерхан Рахимжанов, первый заместитель директора Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, доктор политических наук, профессор

И поэтому нынешнее обращение было точечным и насыщенным по глубине и масштабности поручений. Во главе угла, как и прежде, – люди, их надежды, их проблемы, о которых Президент знает не понаслышке.

Особенно сильный акцент Послания сделан на дошкольном образовании. Президент обратил внимание на воспитание малышей в детских садах, подготовку работников дошкольных учреждений, образования, заявил о необходимости принятия Закона «О статусе педагога» – людей, которые напрямую влияют на формирование мировоззрения подрастающего поколения.

Очень важно и то, что будущий год объявлен Годом молодежи. В век стремительной глобализации, тотального Интернета нужно сделать все возможное, чтобы молодые казахстанцы не потеряли национальную идентичность. И мы видим, насколько необходимыми и понятными для школьников и студентов являются посылы программы «Рухани жаңғыру: путь в будущее».

На семинарах-тренингах в Библиотеке Елбасы ребята из всех регионов получают ценный багаж знаний об истории независимости страны. Они вникают в суть программных документов, понимают их важность и задумываются о своей роли в жизни государства.

Послание Президента дает четкое представление нынешних реалий и понимание первоочередных задач в социально-экономическом развитии страны на ближайшие годы.

Как никогда важна и внешняя политика, эффективность которой за последние годы показала очень высокие результаты. Благодаря дальновидности Елбасы Казахстан сумел выстроить дружеские отношения с соседними государствами. Развивается стратегическое партнерство с Российской Федерацией, с Китаем, в частности, благодаря программе «Один пояс – один путь».

В связи с этим отмечу, что Библиотека Елбасы подготовила аналитический доклад, в котором проведена паралелль между программой Китая «Один пояс – один путь» и инициативой Президента Казахстана «Нұрлы жол».

Как отметил Глава государства, Казахстан всегда адекватно отвечает на вызовы времени, в первую очередь благодаря единству народа. Именно так – вместе, в сплочении – всем нам и предстоит реализовать задачи нынешнего Послания – главного стратегического документа страны.

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