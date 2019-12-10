​Решая насущные вопросы

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Гуляим Тулешева

Позитивный эффект на экономику региона оказывает ряд факторов, в том числе реализация программы «Экономика простых вещей», направленной на увеличение местного содержания. Как сообщил в ходе пресс-конференции на площадке СЦК аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов, из прорабатываемых сегодня 112 проектов на 70,5 млрд тенге банками одобрено 38 на общую сумму 20,2 млрд тенге.

Область лидирует среди регио­нов не только по выдаче мик­розаймов предпринимателям (нынче эта сумма составила 8,6 млрд тенге), но и по росту продукции сельского хозяйства. Последнему способствовало увеличение на 18 тыс. га посевной площади. На 40% стали больше и составили 1 029 га площади интенсивных садов. Урожайность сахарной свеклы показала рост на 7% и достиг­ла отметки 135 тыс. тонн. Для переработки сладкого корня строится современный сахарный завод мощностью 148 тыс. тонн в год стоимостью 85 млрд тенге.

Кроме того, за последние 2 года создано 55 кооперативов, которые произвели 13,3 тыс. тонн молока, 4,5 тыс. тонн мяса. В этом году объем экспорта увеличен до 972 тонн ягнятины, что составляет 37% экспорта республики. В рамках Карты поддержки предпринимательства до 2025 года планируется реализация 69 инвестиционных проектов на общую сумму 2,9 трлн тенге.

– С начала года введено в экс­плуатацию 430 тысяч квад­ратных метров жилья. В рамках программы «Нұрлы жер» возводится 30 многоквартирных жилых домов. В целях обеспечения нуждающихся в жилье малообеспеченных и многодетных семей строится 11 общежитий, – сказал Аскар Мырзахметов.

По его словам, в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі», направленного на модернизацию инфраструктуры, в текущем году в трех районных центрах облас­ти планируется реализовать 108 проектов на сумму 3 млрд тенге. Из них по 104 завершены ремонтные работы, а строительство 4 социальных объектов переходит на 2020 год.

Программой «Еңбек» охвачено около 36 тыс. человек, трудоустроено 27 тыс. человек. За отчетный период в области создано 18 тыс. новых рабочих мест, из них 11,5 тыс. – постоянные.

Что касается здравоохранения, то вопрос обеспечения первичными медицинскими объектами в населенных пунк­тах решен на 100%. Во всех медорганизациях внедрена медицинская информационная система. К Интернету подключены 383 (98%) из 391 учреж­дения. 95% населения имеют электронные паспорта здоровья. Также ведется строи­тельство онкологического диспансера на 200 мест, завершение которого планируется в 2021 году.

Особое внимание в ходе пресс-конференции было уделено сфере образования. По словам акима, открыто 15 частных дошкольных организаций, за 2 года построено 14 школ, решены проблемы 4 аварийных, 4 трехсменных и 6 – с дефицитом мест.

Между тем требует скорейшего решения вопрос с уличными школьными туалетами – недавний инцидент в одном из них особо обнажил эту проблему.

Отвечая на вопросы журналистов, аким отметил, что в области имеется 442 школы, из них в 260 туалеты находятся вне здания. В 108 учебных заведениях есть возможность размещать туалетные комнаты внутри зданий. К остальным необходимы пристройки. Кроме того, нужно решить вопрос подведения коммуникаций там, где нет канализации и воды.

По предварительным подсчетам, на строительство пристроек к школам и перенос туалетов потребуется около 640 млн тенге.

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