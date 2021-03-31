Решая вопросы глобальные и локальные

Посеять в сроки

Докладывая о готовности аграриев к посевной кампании, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров отметил, что в 2021-м планируется засеять 22,8 млн га – это на 186,6 тыс. га больше прошлогоднего. Причем особое внимание сегодня уделяется вопросу увеличения площадей под социально значимые культуры.

Местным исполнительным органам рекомендовано расширить площади гречихи до 103 тыс. га вместо 89 тыс. га ранее запланированных, картофеля – до 209 тыс. га вместо 197 тыс. га.

На поддержку семеноводства в 2021 году выделено 11,8 млрд тенге, это позволит увеличить долю элитных семян на 7,4%. В бюджетах областей предусмот­рены субсидии на приобретение минеральных удобрений, пестицидов. Готовность техники к проведению весенне-полевых работ составляет 97%.

– Операторами областей осуществляются процедуры заключения договоров с НПЗ и отгрузки дизтоплива для аграриев. В период действия графика Министерством сельского хозяйства совместно с Минэнерго будет проводиться ежедневный мониторинг соответствующих процессов, – сообщил Сапархан Омаров.

На проведение весенне-полевых работ выделено порядка 116,8 млрд тенге кредитных ресурсов. Как отметил министр, в текущем году расширен перечень закупаемой продукции в рамках форвардного закупа с 4 до 9 сельскохозяйственных культур. Так, наряду с пшеницей и ячменем будут законтрактованы объемы гречихи, подсолнечника и других масличных культур для производства социально значимых продовольственных товаров и укрепления кормовой базы.

Как сообщил в свою очередь министр энергетики Нурлан Ногаев, на весенне-полевые работы в 2021 году потребность в дизтопливе для сельхозтоваропроизводителей утверждена в объеме 379 тыс. тонн.

– Отгрузка осуществляется в соответствии с оплатой. Рекомендуемая цена дизтоплива на весенне-полевые работы 2021 года составляет 174 тысячи тенге за тонну на ТОО «ПНХЗ» и ТОО «ПКОП», 172 тысячи тенге за тонну – на ТОО «АНПЗ», включая НДС на условиях FCA, – сообщил министр.

По его словам, стоимость дизельного топлива для нужд сельского хозяйства определяет­ся путем соглашения с участниками рынка ГСМ и устанавливается добровольно самими ресурсодержателями нефтепродуктов. С учетом доставки и других затрат цена ожидается ниже розничных на АЗС на 15–20 тенге за литр.

О ситуации в регионах рассказали акимы ряда областей: Туркестанской – Умирзак Шукеев, Костанайской – Архимед Мухамбетов, Северо-Казахстанской – Кумар Аксакалов, Акмолинской – Ермек Маржикпаев.

Подводя итоги рассмотрения первого вопроса, Премьер-министр Аскар Мамин отметил, что в текущем году Правительством приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению весеннего сева. Наряду с бюджетным кредитованием увеличен объем выделенных средств – с 24,5 млрд до 45,3 млрд тенге для форвардного закупа сельскохозяйственной продукции.

Глава Правительства дал также ряд поручений: акимам регио­нов – в недельный срок завершить работу по утверждению перечней и норм субсидий, Мин­энерго – обеспечить поставку необходимого количества дизтоп­лива для проведения посевных работ согласно утвержденному графику и ценам.

– Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей в рамках проводимой диверсификации посевных площадей необходимо уделить особое внимание увеличению объема производства социально значимых продовольственных товаров, – сказал Аскар Мамин.

В фокусе внимания Северный Казахстан

В ходе заседания Правительства был рассмотрен также Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021–2025 годы.

Как отметил министр экономики Асет Иргалиев, планом предусматривается реализация 64 инвестиционных проектов на 1,4 трлн тенге, которые направлены на развитие АПК, промышленности, транспорта и логистики, туризма и спорта, а также предпринимательской активности в регионе.

В частности, будут построены 52 молочно-товарные фермы, 3 откормочные площадки, 2 птицефабрики, комбикормовый завод, тепличный комплекс. В промышленности предусматривается локализация производства сельскохозяйственной техники CLAAS, сервис-центра JOHN DEERE, разработка месторождений вольфрам-молибденовых руд «Аксоран» и «Баян», а также строительство горно-металлургического комбината и новых производственных площадок по типу READY-BUILT FACTORY.

Для обеспечения складскими и торговыми площадями будет создан торгово-логистический хаб «Кызылжар».

В целях усиления туристичес­кого потенциала и развития спорта в регионе будет обеспечено строительство многофунк­ционального туристского комп­лекса в Имантау-Шалкарской курортной зоне. Также намечено возвести спортивный центр с гостиницей с охватом до 100 человек в сутки и многофунк­циональный Дворец спорта на 3 тыс. мест в Петропавловске.

– Для развития предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» предусмотрены субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам предпринимателей, предоставление государственных грантов для реализации новых бизнес-идей, а также подведение необходимой инфраструктуры к субъектам бизнеса, – отметил министр.

В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» во всех 307 опорных и спутниковых селах в соответствии с новыми региональными стандартами будут построены и отремонтированы дороги, больницы, врачебные амбулатории, школы, детские сады, дома культуры и прочее. Планируются строительство и ввод в эксплуатацию 2,3 млн м2 жилья, или 21,7 тыс. квартир, а также ремонт, реконструкция порядка 2 100 км дорог, что позволит к 2025 году довести долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 98%.

– Реализация Комплексного плана обеспечит к 2025 году создание 26 тысяч новых рабочих мест, привлечение порядка 1,3 триллиона частных инвестиций. Объем обрабатывающей промышленности вырастет на 25%, выпуск продукции сельского хозяйства – на 54%, – заключил глава Минэкономики.

Как отметил глава МИИР Бейбут Атамкулов, в сфере промышленности в СКО, согласно Комп­лексному плану, до 2025 года планируется осуществить 20 проектов в обрабатывающей отрасли на 376,5 млрд тенге с созданием 4 500 рабочих мест. Уже в текущем году планируется запуск 8 проектов с объемом инвестиций 28,9 млрд тенге и созданием порядка 1 тыс. рабочих мест.

За счет реализуемых проектов дан импульс развитию деревообрабатывающей, фармацевтической, бумажной, мебельной отраслей. Уже запущены проек­ты по производству ламинированной фанеры и шпона. Осуществляется проект ТОО «Сапа Инвест Плюс» по изготовлению древесно-стружечных мебельных плит. ТОО «Holding Orkendeu» занято производством бумаги и картона. ООО «Медэкспорт-Северная звезда» планирует выпускать лекарственные средства.

Для эффективной реализации инвестпроектов министерство расширило Перечень приоритетных видов деятельности СЭЗ «Qyzyljar» и оказывает поддерж­ку в виде строи­тельства инфраструктуры. Также в текущем году в планах запуск завода по сборке сельхозтехники.

– Реализация проекта позволит увеличить темпы обновления сельскохозяйственной техники в регионе. В прошлом году она была обновлена на 4,2%. С запуском нового завода планируем увеличить этот показатель до 6% в год, – сказал Бейбут Атамкулов.

Для развития АПК Северо-Казахстанская область также обладает большим потенциалом. Как доложил Сапархан Омаров, в новом проекте Комплексного плана предусмотрены 17 мероприятий, 10 из которых – крупные инвестиционные проекты.

Так, в ближайшие 5 лет планируется строительство 52 молочно-товарных ферм общей мощностью 29,8 тыс. голов, 3 откормочных площадок, 2 птицефабрик, комбикормового завода, тепличного комплекса, маслопрессового и маслоэкстракционного заводов, а также завода по производству полуфабрикатов. Вместе с тем предусматривается расширение свинокомплекса (+10 тыс. тонн) и молочного завода. Финансирование этих проектов предполагается путем кредитования через СПК «Солтүстік» и за счет привлечения частных инвестиций.

– В целом реализация Комп­лексного плана позволит расширить площади масличных культур в области до 1 миллиона га, поднять объем производства молока до 1 миллиона тонн, довести долю переработки мас­личных культур с 14% до 30%, увеличить загрузку молокоперерабатывающих предприятий с 90% до 92%, – сказал глава ведомства.

Планом по развитию Северо-Казахстанской области предусмотрено также создание торгово-логистического хаба (ТЛХ). Об этом проинформировал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. Реализация проекта будет проходить в 2 этапа.

На первом этапе предусмотрено строительство оптово-распределительного центра (ОРЦ) в рамках создания Национальной товаропроводящей системы (НТС). На втором – дальнейшее его переформатирование в ТЛХ.

– В настоящее время первый этап создания НТС находится на стадии завершения экономичес­кой экспертизы Министерством национальной экономики. Начало строительных работ запланировано на апрель этого года. Второй этап формирования НТС предполагает создание 7 ОРЦ, в том числе ОРЦ-хранения в Петропавловске, – сообщил глава торгового ведомства.

Планируется, что хаб станет площадкой для промышленной кооперации с российскими предприятиями, обеспечения взаимосвязи и синергии с торговыми хабами, формируемыми совмест­но с соседними странами.

О социальном блоке Комплекс­ного плана рассказал министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов.

По его словам, до 2025 года в регионе планируется создать 97 тыс. новых рабочих мест, в том числе по государственным прог­раммам и инициативам индивидуальных предпринимателей – 71 тыс. По проектам, реализуемым в рамках Комплекс­ного плана, будет организовано 16 тыс. постоянных и 10 тыс. временных рабочих мест. Всего будет создано 69 тыс. постоянных рабочих мест.

В рамках предвыборной платформы партии «Nur Otan» в ближайшие 5 лет 3 500 человек будут обучены основам предпринимательства по проекту «Бастау-Бизнес», 1 700 молодым людям предоставлены безвозвратные государственные гранты на реализацию их бизнес-идей. 600 молодых людей планируется трудоустроить по проекту «Первое рабочее место», и ежегодно 25 тыс. человек будут привлекаться к активным мерам занятости.

– В целом меры, предусмот­ренные Комплексным планом, позволят к 2025 году увеличить количество рабочей силы, положительно повлиять на улучшение демографических вопросов и снизить уровень безработицы до 4,9%, – отметил Серик Шапкенов.

В регионе начата реализация проекта ГЧП «Строительство областной многопрофильной больницы на 480 коек в городе Петропавловске». Как считает министр здравоохранения Алексей Цой, строительство медучреждения позволит проводить раннюю диагностику и повысить эффективность лечения, уменьшить материнскую и младенческую смертность, снизить уровень безработицы, создать новые рабочие места и обеспечить занятость на долгосрочный период.

– В 2021 году планируется закуп маммографа, компьютерных томографов, флюорографов, аппарата рентгеновского с С-дугой, ЛОР-комбайнов, наркозно-дыхательных аппаратов, а также аппаратов ИВЛ, – сообщил глава Минздрава.

По его словам, для оснащения и обновления парка медицинского оборудования планируется выделить более 12 млрд тенге бюджетных средств в 2022–2025 годы на приобретение более чем 140 единиц оборудования, что в 2 раза выше аналогичных показателей предыдущего периода.

По словам министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, к 2025 году в СКО планируется довести охват детей 2–6 лет до 95%, в том числе развивая ваучерное финансирование, внедрение альтернативных форм организации дошкольного образования.

– Для сокращения дефицита ученических мест в регионе до 2025 года предусмотрено строительство 16 общеобразовательных школ. В соответствии с Комплексным планом в 2022–2023 годах за счет ГЧП будет построена коррекционная школа-интернат для детей с особыми образовательными потребностями на 400 мест, спальный корпус на 200 мест, – сообщил Асхат Аймагамбетов.

Между тем реализация Комп­лексного плана социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2018–2021 годы, принятого по поручению Елбасы, положительно повлияла на развитие экономики региона. По словам акима СКО Кумара Аксакалова, за прошедшие 3 года объем ВРП области увеличился на 34%, обеспечен рост инвестиций на 50%. Производство продукции сельского хозяйства возросло на 54%, в обрабатывающей промышленности – на 37%. Доля бизнеса в ВРП увеличена на 5%, решены многие социальные вопросы.

– В результате исполнения программы к 2026 году планируем обеспечить прирост сельхозпродукции на уровне 400 миллиардов тенге, рост объема в обрабатывающем секторе – на 67%. За счет МСБ будет обеспечен 30-процентный рост поступлений в бюджет, доля бизнеса в ВРП составит 35,3%. Достижение поставленных задач позволит повысить привлекательность региона, придать дополнительный импульс открытию новых производств и улучшению жизни населения, – считает глава региона.

Актуализация Комплексного плана социально-экономического развития данного региона предусматривает финансирование в размере около 2 трлн тенге, большая часть из которых – частные инвестиции.

Подытоживая сказанное на заседании, Премьер-министр Аскар Мамин отметил, что реализация Комплексного плана, по предварительным оценкам, позволит увеличить объем обрабатывающей промышленности и продукции сельского хозяйства в 1,5 раза, обеспечить темп роста валового регионального продукта до 5,2%. Появятся новые точки роста. Улучшится инфраструктура области.

– В целом регион получит новый импульс для социально-экономического развития. Будет создано 26 тысяч высококвалифицированных рабочих мест. Повышение качества жизни населения позволит стабилизировать миграционные процессы в регионе и создать дополнительные условия для закрепления молодежи и притока специалистов. Этому будет способствовать активное развитие сферы образования и здравоохранения, – отметил глава Правительства.

Он поручил Миннацэкономики и акимату Северо-Казахстанской области совместно с заинтересованными госорганами обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий Комплексного плана.