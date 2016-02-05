​Решая жилищный вопрос

В Кызылорде в минувшее воскресенье дан старт новой программе АО «Жилстройсбербанк Казахстана» «Өз үйім». В ее рамках для местных вкладчиков кредитного учреждения уже в текущем году будет построено 12 многоэтажных домов, или 600 благоустроен­ных квартир.

На церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между областным акиматом и АО «Жилстройсбербанк Казахстана», положившим начало реализации программы «Өз үйім», руководитель региона Крымбек Кушербаев выразил признательность банку за активное участие в строительстве жилья в Приаралье.

– Я очень рад, что строительство жилья по новой программе начато именно в нашей области. Думаю, кызылординцы успели заметить результаты нашей совместной работы. Только в минувшем году объем жилищного строительства в областном центре возрос в восемь раз, в эту сферу было привлечено 22 миллиарда тенге инвестиций. В текущем году планируем привлечь примерно столько же, сделав таким образом большой вклад в решение жилищного вопроса, – сказал глава региона, подчеркнув готовность исполнительных органов решить вопросы с земельными участками и подведением необходимой инфраструктуры для запланированных строек.

В свою очередь председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Айбатыр Жумагулов, отметив высокий темп жилищного строительства в Кызылорде, поблагодарил руководство области за поддержку в реализации программ кредитного учреждения.

– По нашему направлению Кызылординская область в тройке лидеров. При этом качество строительства высокое, и практически все дома были сданы раньше намеченного срока, – заметил А. Жумагулов.

…В этот же день в Кызылорде в рамках государственной программы «Развитие регионов» приступили к возведению 7 многоэтажных домов на 350 квартир. По данным областного акимата, их строительство ведется на средства АО «НУХ «Байтерек».

Кстати, в планах исполнительных органов Приаралья, озвученных К. Кушербаевым на недавнем брифинге в Службе центральных коммуникаций в Астане, – построить в 2016 году в регионе не менее 2 тыс. квартир.