Решаются проблемы сельчан

Примеров, иллюстрирующих эффективное решение проб­лем населения, множество. Успешно проводятся работы по увеличению мощностей электростанции с. Валиханова, оказывается действенная помощь местным властям в благоустройстве с. Нахимово. В следующем году в Отрадном сельском округе начнут строить водопровод, решается также вопрос водообеспечения Бирсуатского сельского округа и административного центра района – Державинска, где намечается провести геологоразведочные работы.

Также в настоящее время изучается вопрос увеличения пастбищных площадей для выпаса скота с частных подворий сразу нескольких населенных пунктов. А жители с. Гастелло выразили свою неудовлетворенность услугами сотовой связи, и поэтому по их просьбам были установлены уличные антенны для подключения электронных АТС.

Чингиз ТАШЕНОВ