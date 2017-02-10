​Решение дальновидного политика

Хотел бы подчеркнуть, что ваша страна с момента обретения независимости достигла всех поставленных экономических задач. Я вижу резкий подъем уровня жизни населения, страна вошла в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Считаю, что политическая реформа, предложенная Президентом Казахстана, является очередным прагматичным шагом не только в развитии политической системы, но и в экономической модернизации страны. Возможности, которые представит перераспределение полномочий от Президента Правительству и Парламенту, обеспечат стране дальнейшее продвижение и устойчивый рост.

В качестве представителя бразильского бизнеса я могу с уверенностью сказать, что политические преобразования и дальнейшая модернизация экономики Казахстана будут способствовать расширению двустороннего экономического партнерства между нашими странами. Президент Нурсултан­ Назарбаев является дальновидным политиком, и я хочу сказать, что он еще и умелый реформатор, который внедряет такие значительные изменения в полити­ческую систему и модернизирует экономику.

Я желаю всяческих успехов Казахстану в продвижении своих политических инициатив и считаю, что это целесообразный и прагматичный путь к успешному и устойчивому развитию.