Свежий выпуск
Решение пленума
Елизавета Пак
Вчера состоялся пленум Центрального совета Демократической партии Казахстана «Ақ жол», на котором были обсуждены итоги выборов в Мажилис Парламента РК VII созыва и распределены полученные партией по их итогам 12 депутатских мандатов.
Как сообщила пресс-служба партии, единогласным решением пленума места в Мажилисе доверены следующим кандидатам: Азат Перуашев, Азамат Абильдаев, Ерлан Барлыбаев, Берик Дюсембинов, Серик Ерубаев, Дания Еспаева, Айгуль Жумабаева, Казыбек Иса, Андрей Линник, Ерлик Омиргали, Максат Раманкулов, Азат Сембинов.