Решение по базовой ставке поможет снизить уровень роста цен – глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов рассказал, насколько сохранение базовой ставки поможет удержать инфляцию, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Основная задача Нацбанка – сохранить ежедневные доходы и сбережения казахстанцев от обесценивания. Инфляция во всем мире высокая, и она негативно влияет на уровень жизни во всем мире. Сейчас правительства и центральные банки в мире одной из своих главных задач ставят снижение уровня инфляции», – сказал Пирматов на брифинге.

По его словам, именно с этой целью Нацбанк ведет свою денежно-кредитную политику.

«Наше решение по базовой ставке дает свои результаты с временным лагом от 1 до 2 лет. Оно поможет заякорить ожидание, изменить сберегательную активность субъектов экономики. Таким образом, в будущем это поможет снизить уровень роста цен. Какое решение мы будем принимать в будущем, будет зависеть от трендов входящих данных. В следующий раз 24 октября мы расскажем, какое решение примем», – заявил спикер.

Напомним, сегодня Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14,5%.