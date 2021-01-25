Решение по базовой ставке в Казахстане принял Нацбанк

Экономика
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Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,0 в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.  

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,00% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,00% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8,00%.

Решение принято с целью возвращения инфляции в целевой коридор 4-6% в среднесрочном периоде и обусловлено смещением баланса рисков в сторону проинфляционных факторов. Увеличилось внешнее и внутреннее инфляционное давление, возросли риски дальнейшего повышения цен на продовольствие, наблюдаются повышенные инфляционные ожидания. Также сохраняется неопределенность, связанная с коронавирусной инфекцией в стране и мире", – говорится в сообщении.

Отмечается, что годовая инфляция по итогам 2020 года сложилась в соответствии с прогнозами Национального банка и составила 7,5%.

Продовольственная инфляции ускорилась до 11,3% (г/г) в результате значительного удорожания масла, яиц, сахара и овощей, обусловленного динамикой мировых цен и цен внутренних производителей.

Непродовольственная инфляция составила 5,5% (г/г). При замедлении роста цен на одежду, обувь, ГСМ повысились цены на медикаменты, предметы домашнего обихода и бытовую технику, что обусловлено эпидемиологической ситуацией, а также сохранением спроса в условиях дистанционного режима работы и учебы.

Ускорение сервисной инфляции до 4,2% (г/г) связано с удорожанием нерегулируемых платных услуг. Основной вклад был обеспечен годовым ростом стоимости услуг общественного питания, гостиничного обслуживания, отдельных видов бытовых услуг и услуг по личному уходу на фоне постепенного восстановления спроса.

"Показатели базовой инфляции свидетельствуют об ускорении инфляционных процессов. Так, аннуализированная сезонно-очищенная базовая инфляция без фруктов и овощей, регулируемых коммунальных услуг, железнодорожного транспорта, связи, бензина, дизельного топлива и угля, ускорилась в декабре 2020 года до 7,9% (в сентябре-октябре – 5-6%).  

Инфляционные ожидания остаются повышенными при небольшом снижении количественной оценки ожидаемой инфляции на год вперед до 7,6% в декабре 2020 года. Доля респондентов, ожидающих сохранения текущего либо более быстрого роста цен, составила 50% (в ноябре 2020 года – 52%).

Экономика Казахстана за 2020 год сократилась на 2,6%, что согласуется с прогнозами Национального банка. Основной отрицательный вклад в сокращение ВВП внесло снижение горнодобывающей отрасли, торговли и транспорта. Спад в горнодобывающей промышленности обусловлен снижением объемов добычи нефти и газового конденсата. Сокращению транспорта способствовало снижение объема грузооборота и пассажирооборота. Негативная динамика торговли связана с сохранением карантинных ограничений и подавленным спросом. Между тем, положительный вклад в динамику ВВП внесли обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, информация и связь, а также государственный сектор", – отмечают в Нацбанке.

Вместе с тем подчеркивается, что на мировом рынке нефти ситуация немного улучшилась, что объясняется новой договоренностью ОПЕК+, ожиданием массовой вакцинации и последующим восстановлением мировой экономики. При поддержке указанных факторов цена на нефть марки Brent с начала января 2021 года поднялась выше 55 долл. США за баррель.

"Несмотря на неопределенность перспектив развития рынка нефти, в последних прогнозах международных организаций незначительно повышена оценка по ожидаемому потреблению нефти. Наряду с этим из-за текущего восстановления цен на нефть ожидается, что предложение нефти будет также увеличиваться. По прогнозам EIA, в 2021 и 2022 годах цена на нефть марки Brent в среднем составит 52,8 и 53,4 долл. США за баррель соответственно.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от фактической динамики инфляции и ее соответствия прогнозам, темпов снижения и стабилизации инфляционных ожиданий, а также баланса рисков.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 9 марта
2021 года в 15:00 по времени Нур-Султана", – заключили в Нацбанке.

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