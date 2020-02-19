Решение по эвакуации казахстанцев с круизного лайнера будет принято до конца дня – Минздрав
Жанат Тукпиев
Заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Нуркан Садвакасов на пресс-конференции в СЦК при Президенте РК рассказал, когда казахстанцы, находящиеся за границей, в том числе на лайнере Diamond Princess у берегов Японии, будут возвращены домой, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Всего из Уханя было эвакуировано 80 студентов, трое граждан Казахстана и 6 студентов-иностранцев. Они уже все выписаны, все находятся дома. Два гражданина находятся в Узбекистане – сегодня заканчивается карантин, и они также будут возвращены. Касательно трех граждан, которые находятся в Тюмени, они сегодня направлены в Казахстан", – проинформировал Садвакасов.
Кроме того, он сообщил, что казахстанцы, которые находятся на борту круизного лайнера у берегов Японии, сегодня дожидаются результатов лабораторных исследований.
"При постоянном взаимодействии с МИДом и Минздравом Японии сегодня, думаю, до конца дня, по результатам, будем принимать решение – как они будут эвакуироваться к нам в страну", – сказал спикер.
В заключение Садвакасов также добавил, что семьи дипломатов, которые были эвакуированы из Пекина, размещены в инфекционных отделениях многопрофильных больниц Нур-Султана и Алматы.
"После проведения исследований они были выписаны", – резюмировал Садвакасов.
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Председатель КНР, глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин назвал эпидемиологическую обстановку в стране серьезной и сложной.