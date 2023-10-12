Решение – в руках населения Свежий выпуск 12 октября 2023 г. 0:30 44 Дина Боранбаева В области Жетысу завершилась регистрация кандидатов на выборы акимов районов, которые впервые пройдут 5 ноября. Из десяти районов и городов областного значения первыми в Жетысу путем прямого голосования выберут себе акимов жители Сарканского и Кербулакского районов. Выдвижение кандидатов стартовало 16 сентября и завершилось вечером 5 октября. Из 14 человек, десять были выдвинуты политическими партиями: по два от «Amanat», «Ақ жол», «Respublica» и Народной партии Казахстана, по одному – от НДПП «Ауыл» и ОСДП. Четверо претендентов – самовыдвиженцы. Средний возраст кандидатов составил 46 с половиной лет. До 18 часов 10 октября Теризбирком провел регистрацию 11 кандидатов, которые соответствовали всем предъявляемым требованиям. Населению Кербулакского района предстоит сделать выбор из шести кандидатов, среди которых пять сотрудников государственных структур и один безработный местный житель. По району, где насчитывается 27 тыс. 828 голосующих, ведется подготовка 60 избирательных участков. В Сарканском районе зарегистрирован самый молодой кандидат, которому на данный момент 36 лет. Кроме того, в этом регионе на должность акима претендует единственная в списках женщина. Здесь голосование пройдет на 34 участках. Кандидаты уже начали предвыборную агитацию, которая продлится до 4 ноября, объявленного днем тишины.