Решение – в руках населения

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Дина Боранбаева

В области Жетысу завершилась регистрация кандидатов на выборы акимов районов,
которые впервые пройдут 5 ноября.

Из десяти районов и городов областного значения первыми в Жетысу путем прямого голосования выберут себе акимов жители Сарканского и Кербулакского районов. Выдвижение кандидатов стартовало 16 сентября и завершилось вечером 5 октября. Из 14 человек, десять были выдвинуты политическими партиями: по два от «Amanat», «Ақ жол», «Respublica» и Народной партии Казахстана, по одному – от НДПП «Ауыл» и ОСДП. Четверо претендентов – самовыдвиженцы. Средний возраст кандидатов составил 46 с половиной лет.

До 18 часов 10 октября Теризбирком провел регистрацию 11 кандидатов, которые соответствовали всем предъявляемым требованиям.

Населению Кербулакского райо­на предстоит сделать выбор из шести кандидатов, среди которых пять сотрудников государственных структур и один безработный местный житель. По району, где насчитывается 27 тыс. 828 голосующих, ведется подготовка 60 избирательных участков.

В Сарканском районе зарегистрирован самый молодой кандидат, которому на данный момент 36 лет. Кроме того, в этом регионе на долж­ность акима претендует единственная в списках женщина. Здесь голосование пройдет на 34 участках.

Кандидаты уже начали предвыборную агитацию, которая продлится до 4 ноября, объявленного днем тишины.

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