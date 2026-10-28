«Решений, как и результатов, пока нет» – Президент о компании «Air Cargo»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Через нашу территорию проходят ключевые воздушные коридоры между Европой и Азией – это огромное конкурентное преимущество, которое пока остается на страницах красочных презентаций, заявил Президент.



Для практической реализации данного преимущества следует выстроить развитую сервисную инфраструктуру на земле. Это мировая практика.