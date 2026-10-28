«Решений, как и результатов, пока нет» – Президент о компании «Air Cargo»

Президент

Касым-Жомарт Токаев четко обозначил в своем Послании народу Казахстана задачу по развитию грузовых авиаперевозок, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Через нашу территорию проходят ключевые воздушные коридоры между Европой и Азией – это огромное конкурентное преимущество, которое пока остается на страницах красочных презентаций, заявил Президент.
 
Для практической реализации данного преимущества следует выстроить развитую сервисную инфраструктуру на земле. Это мировая практика.

«Пока же огромные доходы в буквальном смысле пролетают мимо нашей страны. Большие надежды возложены на частную компанию «Air Cargo». Она обладает большим потенциалом фондирования, в том числе оплаты труда ведущих зарубежных специалистов, может самостоятельно принимать решения. Решений, как и результатов, пока нет. Вам оказано доверие, и мы ожидаем конкретные результаты», - сказал Глава государства.

#президент #критика #авиаперевозки #грузы

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