Решения, которые меняют жизнь

Цифровизация
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Дроны, умные датчики на полях, ИИ в медицине, онлайн-мониторинг транспорта – так цифровизация региона переходит в практическую плоскость. По словам руководителя управления цифровизации и архивов Акмолинской области Магжана Ержана, выступившего перед депутатами маслихата, технологии успешно внедряются в самые важные сферы: сельское хозяйство, медицину, контроль территорий, подготовку кад­ров и другие.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Важный результат 2026 года – присуждение Smart Aqmola кубка AI Governance Cup в номинации «AI Өңір». Награду вручил Глава государства.

Так, в агропромышленном комплексе уже оцифровано 5,6 млн га, свыше 120 сельхозпредприятий внедряют элементы точного земледелия – GPS и телематику, точный высев, дифференцированное внесение удобрений и агродроны. Кроме того, 1 800 земельных участков прошли аудит, действуют в регионе 49 smart-ферм.

В здравоохранении круглосуточно функционирует система искусственного интеллекта Cerebra AI, проанализировавшая 1 682 КТ-исследования головного мозга по международной шкале ASPECTS. Дополнительно в районах запущены комплексы телемедицины для дистанционного доступа к профильным специалистам.

Платформа Smart Aqmola – главный аналитический центр области. Здесь обрабатываются сведения по экономике, строительству, инвестициям и соцсфере.

Отдельный фокус – сельское хозяйство: система собирает информацию о полях, посевах, сводит ее на цифровой карте и помогает принимать точные управленческие решения. ИИ автоматически будет собирать отчеты, готовить аналитические записки, прогнозировать риски.

Зарекомендовала себя и система воздушного мониторинга. Во всех райцентрах области, в Кокшетау и Степногорске действуют 22 беспилотника. Дроны стали незаменимыми помощниками в критических ситуациях. Во время паводков техника передавала в оперативный штаб в режиме реального времени кадры из 19 опасных зон. Благодаря беспилотным аппаратам выявлено около тысячи свалок и завалов крупногабаритного мусора. Почти все нарушения уже устранены. Помогают дроны строителям, спасателям и коммунальщикам, а следующим шагом станет внедрение компьютерного зрения: система без участия человека будет распознавать нарушения.

Благодаря линии 109 все жалобы граждан стекаются в единое цифровое русло. С начала 2025 года поступило почти 40 тыс. обращений, 98% которых уже отработаны. Для удобства жителей запущен Telegram-bot: теперь можно в два клика отправить заявку, проверить ее статус и оставить отзыв. Большую роль линия 109 играет в реализации проекта «Таза Қазақстан». Система автоматически регистрирует проблему, включая нарушения, обнаруженные беспилотниками, назначает ответственного, контролирует сроки ремонта или уборки и закрывает заявку только после подтверждения результата.

«Яндекс Карты» позволяют видеть движение автобусов в приложении, туристы могут находить все отели, зоны отдыха и достопримечательнос­ти. Готовится пилотный проект, который позволит пациентам отслеживать и кареты скорой помощи. После к картам подключат светофоры, чтобы водители заранее видели время ожидания на перекрестках. Предполагается также запуск роботов-доставщиков от «Яндекс».

Aqmola Hub за первую половину года провел 40 масштабных встреч, хакатонов и образовательных программ, собравших около 600 участников. Больше половины курсов посвятили ИИ и промпт-инжинирингу. Сегодня на базе хаба развиваются более ста перс­пективных стартапов.

Событием стало открытие на базе Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова Tomorrow School – первой в Казахстане инновационной школы искусственного интеллекта, где обучение идет по принципу «равный равному». Параллельно в городах Акколе, Косшы и селе Коянды готовятся площадки под современные цифровые классы TUMO Classroom. Запущена программа Smart City Accelerator, поз­воляющая отбирать инновационные проекты и технологические решения, представляющие практическую значимость для области.

#цифровизация #технологии #Smart Aqmola

Популярное

Все
Серебряный тандем Сметова и Абужакыновой
Кубинский голос казахской песни
Путешествие сквозь время
Когда возраст мечтам не помеха
После зерновых –время подсолнечника
Заповедник «Аксу-Жабаглы» отметил столетний юбилей
Двойной удар Каримовых
Есть кровная заинтересованность в здоровье
Безопасность как фактор доверия
ИИ моделирует авиамаршруты
От постановки задач до конечного результата
Идут дорожные работы
Решения, которые меняют жизнь
По живому
Казахстан, Узбекистан и ОАЭ проработают новый железнодорожный маршрут
Нефтегазовый сектор выступает ключевым локомотивом экономики
Ставка на аулиеколей оказалась верной
Граница в новом формате
Крутой маршрут Роллана Сейсенбаева
1 октября стартовало раннее финансирование аграриев к посевной-2027
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Новый облик старого вокзала
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Правовед. Ученый. Наставник
На глубине 400 метров
Президент объявил в стране общенациональный траур
Азиада набирает ход: ни дня без медали
Минобороны опубликовало список погибших военнослужащих
Реальные задачи – конкретные решения
Более 100 тысяч столичных пенсионеров получат выплаты ко Дню пожилых людей
Шутов и «Барыс» непобедимы!
В разгаре уборка картофеля
День труда: Бектенов от имени Президента вручил награды представителям рабочих профессий
Второму хлебу – первоочередное внимание
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Задержаны должностные лица высшего командного состава Минобороны
Будет музыка звучать
От количества – к качеству: высшая школа и наука на новом этапе
Ко Дню труда казахстанцы высказали отношение к рабочим профессиям
Девятиэтажка пойдет под снос
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Огонь, долг и человечность: память о героях мирного времени увековечили на большом экране
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства

Читайте также

Безопасность как фактор доверия
ИИ моделирует авиамаршруты
От постановки задач до конечного результата
Более 3,8 тысяч человек задержали в Турции после нападений …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]