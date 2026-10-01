Решения, которые меняют жизнь

Важный результат 2026 года – присуждение Smart Aqmola кубка AI Governance Cup в номинации «AI Өңір». Награду вручил Глава государства.

Так, в агропромышленном комплексе уже оцифровано 5,6 млн га, свыше 120 сельхозпредприятий внедряют элементы точного земледелия – GPS и телематику, точный высев, дифференцированное внесение удобрений и агродроны. Кроме того, 1 800 земельных участков прошли аудит, действуют в регионе 49 smart-ферм.

В здравоохранении круглосуточно функционирует система искусственного интеллекта Cerebra AI, проанализировавшая 1 682 КТ-исследования головного мозга по международной шкале ASPECTS. Дополнительно в районах запущены комплексы телемедицины для дистанционного доступа к профильным специалистам.

Платформа Smart Aqmola – главный аналитический центр области. Здесь обрабатываются сведения по экономике, строительству, инвестициям и соцсфере.

Отдельный фокус – сельское хозяйство: система собирает информацию о полях, посевах, сводит ее на цифровой карте и помогает принимать точные управленческие решения. ИИ автоматически будет собирать отчеты, готовить аналитические записки, прогнозировать риски.

Зарекомендовала себя и система воздушного мониторинга. Во всех райцентрах области, в Кокшетау и Степногорске действуют 22 беспилотника. Дроны стали незаменимыми помощниками в критических ситуациях. Во время паводков техника передавала в оперативный штаб в режиме реального времени кадры из 19 опасных зон. Благодаря беспилотным аппаратам выявлено около тысячи свалок и завалов крупногабаритного мусора. Почти все нарушения уже устранены. Помогают дроны строителям, спасателям и коммунальщикам, а следующим шагом станет внедрение компьютерного зрения: система без участия человека будет распознавать нарушения.

Благодаря линии 109 все жалобы граждан стекаются в единое цифровое русло. С начала 2025 года поступило почти 40 тыс. обращений, 98% которых уже отработаны. Для удобства жителей запущен Telegram-bot: теперь можно в два клика отправить заявку, проверить ее статус и оставить отзыв. Большую роль линия 109 играет в реализации проекта «Таза Қазақстан». Система автоматически регистрирует проблему, включая нарушения, обнаруженные беспилотниками, назначает ответственного, контролирует сроки ремонта или уборки и закрывает заявку только после подтверждения результата.

«Яндекс Карты» позволяют видеть движение автобусов в приложении, туристы могут находить все отели, зоны отдыха и достопримечательнос­ти. Готовится пилотный проект, который позволит пациентам отслеживать и кареты скорой помощи. После к картам подключат светофоры, чтобы водители заранее видели время ожидания на перекрестках. Предполагается также запуск роботов-доставщиков от «Яндекс».

Aqmola Hub за первую половину года провел 40 масштабных встреч, хакатонов и образовательных программ, собравших около 600 участников. Больше половины курсов посвятили ИИ и промпт-инжинирингу. Сегодня на базе хаба развиваются более ста перс­пективных стартапов.

Событием стало открытие на базе Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова Tomorrow School – первой в Казахстане инновационной школы искусственного интеллекта, где обучение идет по принципу «равный равному». Параллельно в городах Акколе, Косшы и селе Коянды готовятся площадки под современные цифровые классы TUMO Classroom. Запущена программа Smart City Accelerator, поз­воляющая отбирать инновационные проекты и технологические решения, представляющие практическую значимость для области.