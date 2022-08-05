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Правительство , Экономика , Сельское хозяйство
Решения о запрете вывоза пшеницы не было – Алихан Смаилов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в режиме видеоконференцсвязи провел очередное заседание Совета отечественных предпринимателей с участием представителей частного бизнеса, НПП «Атамекен» и руководства центральных госорганов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Участники заседания рассмотрели проект экономической политики Правительства на среднесрочный период, которая предполагает обеспечение большей экономической свободы, диверсификацию экономики, повышение экспортного потенциала и производительности труда, обеспечение макроэкономической стабильности, развитие здравоохранения, образования и социальной защиты.

«Для нас важно, чтобы благодаря экономическому росту повышалось благосостояние наших граждан, чтобы росли доходы. Причем экономический рост должен быть устойчивым. В этой связи мы, в первую очередь, хотим сделать упор на развитии предпринимательства. При этом все остальные сферы также структурированы и в этом документе отражены. Поэтому если у представителей бизнеса есть конкретные предложения, мы готовы их учесть», – сказал Премьер-министр, призвав бизнес-сообщество и гражданское общество принять активное участие в его обсуждении.

Также на заседании были рассмотрены вопросы развития агропромышленного комплекса, металлургии, транспортной сферы, энергетики, налогового администрирования и другие.

В частности, проблемные вопросы бизнеса озвучили директор ТОО «EPG Education» Досым Бесбай, директор ТОО «Олжа Агро» Айдарбек Ходжаназаров, председатель Комитета геологической отрасли, горнорудной, угледобывающей и металлургической промышленности президиума НПП «Атамекен» Николай Радостовец и партнер инвестиционной компании «Визор Казахстан» Алмас Чукин.

В рамках обсуждения вопросов регулирования сельского хозяйства Премьер-министр указал на упущения со стороны профильного министерства.

«Минсельхоз не разъясняет должным образом то, что делает, поэтому у предпринимателей формируется искаженное понимание того, что происходит. Не было у нас решения о запрете вывоза пшеницы! Ни мягкой, ни твердой. Мы ввели ограничения в виде квоты, но ее мы прочертили выше тех объемов, которые мы обычно экспортировали», – сказал Алихан Смаилов.

По словам главы Правительства, если Казахстан в месяц экспортирует зерна порядка 350 тысяч тонн, то квота до конца сентября текущего года была установлена на уровне выше 500 тысяч тонн в месяц, чтобы не ограничивать существующие экспортные договоры, но обеспечить превентивную защиту от неконтролируемого массового вывоза продовольственного зерна.

Также Алихан Смаилов затронул тему реформирования системы субсидирования АПК.

«Нами пересматриваются все бюджетные расходы в части повышения их эффективности, в том числе по отрасли сельского хозяйства. Мы должны направлять деньги на то, что будет стимулировать рост производительности у сельхозпроизводителей. Это инвестиционные субсидии, удешевление процентной ставки по кредитам, хотим сделать их еще более доступными. Мы не хотим уменьшать финансирование сельского хозяйства, а, наоборот, хотим его увеличить, но при этом, чтобы от этого была польза для экономики и страны в целом, повысить отдачу от каждого бюджетного тенге», – подчеркнул Премьер-министр.

Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов поблагодарил всех участников за высказанные замечания и предложения.

«Мы должны совместно продвигаться вперед. Если есть какие-то конструктивные предложения, мы всегда их услышим и будем учитывать в своей работе. Я хочу еще раз подтвердить, что ведущая роль в реализации всех планируемых преобразований отводится бизнесу. Совместно с предпринимательским сообществом Правительство продолжит улучшать условия ведения бизнеса и создавать предпосылки для роста и развития экономики нашей страны, повышения благосостояния наших граждан», – заключил Премьер-министр.

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