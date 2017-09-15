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​Решения ждут исполнения
Даурен Садвакасов

Члены совета провели анализ работы НПМ за текущий период, а также определили ее дальнейшие направления. Повестка дня включала информацию о выполнении государственными органами рекомендаций, отраженных в Консолидированном докладе НПМ по итогам превентивных посещений в прошлом году. Был также представлен анализ соответствующих разделов доклада по соблюдению прав лиц, содержащихся в подмандатных НПМ учреждениях.

По мнению членов Координационного совета, не все государственные органы должным образом исполняют рекомендации, направленные на улучшение ­условий содержания, медицинского обслуживания осужденных и т. д. В этом аспекте была призна­на необходимость дальнейшего повышения эффективности взаимодействия между НПМ и государственными органами на центральном и местном уровнях, администрациями учреждений, а также поиска новых подходов в сфере исполнения ими рекомендаций Координационного совета НПМ. Было принято решение об обращении к главе Правительства по вопросам надлежащего исполнения рекомендаций отдельными ведомствами.

Члены КС обсудили и одобрили вопрос дальнейшей оптимизации финансового обеспечения деятельности НПМ путем внесения соответствующих изменений в постановление Правительства РК «Об утверждении Правил возмещения расходов участников национального превентивного механизма по превентивным посещениям». Были также рассмотрены результаты специальных посещений подмандатных учреждений за ­последнее время.

Отдельное внимание было уделено рассмотрению ситуации, сложившейся в учреждении ЕС-164/4 ДУИС по Северо-Казахстанской области. В адрес омбудсмена поступило несколько обращений от гражданки, представляющей интересы отбывающего наказание в вышеуказанном учреждении Вадима Курамшина, о неправомерных действиях группы участников НПМ по СКО в ходе осуществления превентивных посещений.

С целью мониторинга сложившейся ситуации этой группой было организовано специальное посещение вышеуказанного учреж­дения, по его итогам выявлены факты пыток и жестокого обращения с осужденными, которые были зафиксированы и направлены в адрес уполномоченного по правам человека в РК, а также в органы прокуратуры для принятия мер реагирования. Вместе с тем установлено, что содержащиеся в СМИ и жалобах сообщения об имевших место пытках в отношении В. Курамшина не ­нашли своего подтверждения, в том числе на основе его же показаний.

Рассмотрев сложившуюся ситуа­цию, члены Координационного совета пришли к выводу, что региональная группа НПМ по СКО провела системную работу по выявлению фактов пыток и принятию необходимых экстренных мер, а организация публикаций в социальных сетях и СМИ в отношении этой группы направлена на дестабилизацию работы НПМ.

В связи с этим было выражено общее мнение о пресечении в целях обеспечения эффективности работы НПМ различных попыток исказить ее сущность. По итогам обсуждений Координационным советом выработаны соответствующие решения. 

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