​Решения ждут исполнения

Члены совета провели анализ работы НПМ за текущий период, а также определили ее дальнейшие направления. Повестка дня включала информацию о выполнении государственными органами рекомендаций, отраженных в Консолидированном докладе НПМ по итогам превентивных посещений в прошлом году. Был также представлен анализ соответствующих разделов доклада по соблюдению прав лиц, содержащихся в подмандатных НПМ учреждениях.
По мнению членов Координационного совета, не все государственные органы должным образом исполняют рекомендации, направленные на улучшение условий содержания, медицинского обслуживания осужденных и т. д. В этом аспекте была признана необходимость дальнейшего повышения эффективности взаимодействия между НПМ и государственными органами на центральном и местном уровнях, администрациями учреждений, а также поиска новых подходов в сфере исполнения ими рекомендаций Координационного совета НПМ. Было принято решение об обращении к главе Правительства по вопросам надлежащего исполнения рекомендаций отдельными ведомствами.
Члены КС обсудили и одобрили вопрос дальнейшей оптимизации финансового обеспечения деятельности НПМ путем внесения соответствующих изменений в постановление Правительства РК «Об утверждении Правил возмещения расходов участников национального превентивного механизма по превентивным посещениям». Были также рассмотрены результаты специальных посещений подмандатных учреждений за последнее время.
Отдельное внимание было уделено рассмотрению ситуации, сложившейся в учреждении ЕС-164/4 ДУИС по Северо-Казахстанской области. В адрес омбудсмена поступило несколько обращений от гражданки, представляющей интересы отбывающего наказание в вышеуказанном учреждении Вадима Курамшина, о неправомерных действиях группы участников НПМ по СКО в ходе осуществления превентивных посещений.
С целью мониторинга сложившейся ситуации этой группой было организовано специальное посещение вышеуказанного учреждения, по его итогам выявлены факты пыток и жестокого обращения с осужденными, которые были зафиксированы и направлены в адрес уполномоченного по правам человека в РК, а также в органы прокуратуры для принятия мер реагирования. Вместе с тем установлено, что содержащиеся в СМИ и жалобах сообщения об имевших место пытках в отношении В. Курамшина не нашли своего подтверждения, в том числе на основе его же показаний.
Рассмотрев сложившуюся ситуацию, члены Координационного совета пришли к выводу, что региональная группа НПМ по СКО провела системную работу по выявлению фактов пыток и принятию необходимых экстренных мер, а организация публикаций в социальных сетях и СМИ в отношении этой группы направлена на дестабилизацию работы НПМ.
В связи с этим было выражено общее мнение о пресечении в целях обеспечения эффективности работы НПМ различных попыток исказить ее сущность. По итогам обсуждений Координационным советом выработаны соответствующие решения.