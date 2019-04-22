​Решено единогласно

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Михаил Тё, Тараз

Во-первых, необходимо было решить, кто будет представлять регион на внеочередном XV съез­де партии, который состоится 24 апреля в столице. Во-вторых, важно было определиться, будет ли представлен филиал на предстоящем праймеризе.

По повестке дня от лица соб­равшихся выступили ученый, академик, профессор Таразского инновационно-гуманитарного университета Сабит Баубеков, предприниматель, член бюро областного совета, координатор партии по Жамбылскому району Жолдыгул Тоганбаев, член областного совета партии Оразалы Ерахынов и известный жамбылский адвокат Зауре Адамбаева. Спикерами отмечены важность предстоящих выборов Президента РК и высокая ответственность поста Главы государства. Именно поэтому для участия в рес­публиканском партийном съезде необходимо было выбрать самых достойных. В результате утверж­дено 8 делегатов, в том числе 5 из них – с правом голоса.

Кроме того, выдвинута кандидатура первого руководителя областного филиала Асана Кошмамбетова для участия в праймеризе партии. Местный лидер «Ақ жол» 12 лет был депутатом городского маслихата и долгое время возглавлял Региональную палату предпринимателей. Но самое главное, как утверждают его единомышленники, он хорошо знает проблемы простых граждан.

– После объявления Указа Главы государства о предстоящих выборах Президента РК партия созвала пленум в столице респуб­лики, на котором наш лидер Азат Перуашев предложил активизироваться филиалам и выдвигать кандидатуры из регионов, – сказал председатель областного филиала ДПК «Ақ жол» Асан Кошмамбетов. – Посоветовавшись с партийцами и получив всестороннюю поддерж­ку, решил попробовать свои силы. В праймеризе, который пройдет в рамках съезда, будут участвовать несколько кандидатов. На сегодня ряд регионов уже выдвинул свои кандидатуры. Считаю, это правильный подход.

В работе конференции приняли участие около 100 человек, включая депутата Мажилиса Парламента РК Берика Дуйсембинова и члена Центрального совета, председателя контрольно-ревизионной комиссии Болата Отепбаева. Присутствовавшие единодушно поддержали выдвинутую кандидатуру Асана Кошмамбетова и пожелали ему успехов.

– Мы очень давно знаем Асана Кошмамбетова, – сказала замес­титель председателя областного филиала ДПК «Ақ жол» Сейсекуль Абдусаттарова. – Это человек, который работал в различных сферах и имеет за плечами большой опыт. Во всем у него порядок. И в первую очередь это касается его бизнеса. В людях он ценит честность, отк­рытость и справедливость, и сам придерживается этих понятий. Неоднократно он боролся за права предпринимателей и простых граждан, по его инициативе даже были внесены поправки в некоторые законодательные акты страны. На наш взгляд, он – достойный кандидат для участия не только в праймеризе, но и в выборах.

В районах и областном центре действуют 11 партийных организаций. На сегодня в рядах ДПК «Ақ жол» состоит более 8 тыс. жамбыл­цев. Они выступают за единство многонационального Казахстана, дальнейшее развитие экономики страны, демократии, поддержку предпринимателей и повышение благосостояния народа. 

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