​Решил поэтом быть полдня

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Ирина Захарова

Каждый из нас хотя бы раз в жизни прибегал к поэзии. В минуты сомнений и тягостных раздумий мы обращаемся к лирике великих поэтов либо пытаемся излить эмоциональный всплеск на бумагу, а продвинутые – на монитор. Так или иначе, желание выразить в стихотворной форме чувства предмету обожания приходит ко многим. И этот отрезок времени не обязательно школьная пора. Как говорится, любовь нечаянно нагрянет, сильные чувства и вдохновение могут настигнуть человека в любом возрасте, статусе и социальном положении.

Поэзия позволяет передать малейшие оттенки чувств, соз­дать метафорические образы и облечь душевные переживания в словесную форму. Что сложно сделать в прозаическом потоке обыденности. С чего же начать погружение в мир поэзии?

Конечно, живи мы в XVII веке или, скажем, начале XX, можно было бы найти профессионального литератора, добиться его аудиенции, показать свои стихи и ждать вердикта. И тут либо пан, либо пропал. Как в свое время и поступил Сергей Есенин, обратившись к Александру Блоку. Прибывшему в Петроград из Москвы начинающему поэту было 19 лет, за плечами – неуемный талант, дерзость рязанского самородка и ничтожно мало публикаций. Позже Есенин писал: «Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что первый раз видел живого поэта». Тем не менее эта встреча послужила толчком дальнейшему развитию Сергея Александровича как поэта.

Но это дела давно минувших дней, вернемся к веку нынешнему и его возможностям. Итак, Интернет. Достаточно вбить в окошке поисковика искомое, и вашему вниманию предстанут различные онлайн-ресурсы, где простенько и со вкусом расскажут, как начать писать стихи и что для этого нужно.

Наука стихосложения не так сложна, как кажется. Понятно, что в этом деле талант совсем не лишний атрибут. Главное – разоб­раться с техникой и ознакомиться с правилами и канонами. Для начала начните читать стихи, обращая внимание на рифму и размер (способ звуковой организации, ритмическая форма стихотворения, проще говоря, чередование безударных и ударных слогов). Попытайтесь срифмовать несколько строк, избегая глагольной рифмы, так как она достаточно однообразна: петь – лететь, писать – читать, стать – восстать…

Впрочем, можете не избегать, смотря какой результат желаете получить. Поэты, литературоведы и критики много спорят о глагольной рифме, хороша она или плоха. Оставим споры экспертам.

Если вам тяжело рифмовать, и тут есть выход! Обратитесь к сайтам-генераторам рифм. Есть и такие. На ресурсах генерации стихов можно написать строфу, вбив две нерифмующиеся строки в поле генератора и расставив ударение в словах.

Допустим, можно поэкспериментировать с уже известными строками, получив их неизвестное продолжение. Сымитировав двустишия автора Никифора Ляпис-Трубецкого из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова про многоликого Гаврилу и введя их в генератор, я получила примерно следующее:

Бывал Гаврила в литпросвете,

Решил поэтом быть полдня.

Писал Гаврила на рассвете,

Вгрызался смело в злобу дня,

Писал бы шестистопным ямбом,

Не помешай ему ступня,

Ступня, которая в гангрене,

Нашли Гаврилу на рентгене…

Ну что ж… рифма присутствует, размер сохранен. С точки зрения техники все хорошо. А смысл… Что ж, в наше время постмодернистского концептуализма, замешанного на магическом реализме, смысл находят и не в таком.

Более подробное описание создания виршей можно найти на узкоспециальных сайтах, где и опубликовать потом свое творение. Кстати, для удобства выбора на просторах Сети размещены подборки окололитературных ресурсов. Безусловно, как и на любом сайте такого характера, необходимо пройти регистрацию. Это делается с целью защиты ваших авторских прав на интеллектуальную собственность. Публикация на порталах производится свободно, редакция интернет-ресурса не ограничивает права авторов, за исключением слу­чаев, предусмотренных законом. Кроме того, вам могут выдать электронное свидетельство, подтверждающее авторские права.

Если написание произведения, претендующего на стихотворство, – разовая акция, вполне можно разместить его в предпочтительном сообществе соцсети, где вы найдете благодарных читателей. Также на подобных ресурсах есть опция участия в поэтических конкурсах, можно даже вызвать оппонента на литературную дуэль. А еще, как говорится, #блог в помощь. Существуют сайты, где вы можете начать вести свой блог, акцентированный на поэзию и прозу создателя.

Немаловажен в деле поэзии и обмен опытом. Что реализуемо на «живом» литературном портале с обширной библиотекой классиков литературы, где можно почерпнуть вдохновение, также на таких порталах ведутся рейтинги лучших авторов.

Интересны так называемые интернет-издательства, где без ущерба для репутации можете проголосовать за любимого автора, по результатам чего выстраиваются топы и топики произведений. А еще пустить саморекламу, репостнув свое произведение в любые соцсети, а также поучаствовать в литературных дискуссиях.

Не бойтесь творить, пишите смело и ярко. В наш век для молодых и не очень поэтов есть масса возможностей #быть в поэтическим тренде не выходя из браузера. 

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