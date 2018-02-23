Решил поэтом быть полдня
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Ирина Захарова
Каждый из нас хотя бы раз в жизни прибегал к поэзии. В минуты сомнений и тягостных раздумий мы обращаемся к лирике великих поэтов либо пытаемся излить эмоциональный всплеск на бумагу, а продвинутые – на монитор. Так или иначе, желание выразить в стихотворной форме чувства предмету обожания приходит ко многим. И этот отрезок времени не обязательно школьная пора. Как говорится, любовь нечаянно нагрянет, сильные чувства и вдохновение могут настигнуть человека в любом возрасте, статусе и социальном положении.