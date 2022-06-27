Решил уйти в отставку

«Мной принято решение уйти в отставку, – сообщил в Facebook аким города Петропавловска Булат Жумабеков. – За три года мы совместными усилиями прошли многие испытания: карантин, закрытие города, январские события, большое количество вопросов по ЖКХ и строительству. Вся команда городского акимата в эти периоды показала себя с профессиональной стороны. Отдельные слова благодарности коллегам, коммунальным предприятиям, предпринимателям, председателям КСК⁄ОСИ, депутатам, членам общественного совета, представителям СМИ, сотрудникам правоохранительных органов, здравоохранения и образования, также всем активистам за совместную работу».

Горожане, оставившие комментарии к этому тексту, поблагодарили чиновника за работу, отметили перемены к лучшему, указали на то, что сменяемость акимов должна быть, три года на такой должности – это достаточный срок.

Напомним, что Булат Жумабеков руководил Петропавловском с февраля 2012-го по май 2013 года и вновь занял кресло градоначальника весной 2019 года.