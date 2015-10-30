​Решили учредить штаб

В частности, рассмотрены вопросы, касающиеся возможностей повышения роли ветеранских организаций в реализации пяти институциональных реформ, выдвинутых Главой государства, объе­динения усилий в патриотическом воспитании молодого поколения в условиях противодействия таким глобальным вызовам, как экстремизм и терроризм. Для достижения этих целей принято решение о создании единого ветеранского штаба.

Обсуждены также состояние и перспективы обеспечения воинов-интернационалистов социальными льготами и доступным жильем. Разрабатываются предложения о внесении поправок в законодательство страны по расширению жилищного минимума для ветеранов-«афганцев».