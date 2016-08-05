​Решись и плыви!

Когда-то рафтинг казался для казахстанцев непос­тижимым экстремальным спортом, который возможен только за рубежом. Так продолжалось, пока не появились первые смельчаки и покорители ледяных горных рек. На их примере выяснилось, что наши воды ничуть не хуже других мест для этого захватывающего вида спорта. Они также изобилуют необходимыми порогами, шиверами и перекатами.

Руководил группой первопроходцев Юрий Воробь­ев – один из родоначальников рафтинга в Казахстане. Соратники называли его Адмирал. Он мечтал выступить на чемпионате мира по рафтингу. В 1999 году группа студентов совершила сразу несколько первопроходов рек в Алматинской облас­ти. Сначала по реке Тургень, через неделю – по реке Чилик от Бартогайского водохранилища. Сейчас эти реки являются самыми популярными для коммерческого туризма.

После ухода Адмирала его деятельность продолжили ученики и единомышленники. Они продолжали развивать турис­тические походы и коммерческий рафтинг. И в мае 2005 года зарегистрировали Федерацию рафтинга Казахстана. А уже в 2007 году сбылась мечта Адмирала – сборная Рес­публики Казахстан приняла участие в чемпионате мира по рафтингу в Южной Корее. Ныне президентом ФРК является Максим Зимин. Ежегодно федерация организовывает соревнования по рафтингу для новичков, любителей, профессио­налов и корпоративных команд.

Команда из новичков с волнением готовилась к своему первому заплыву на EcoWhiteWaterFestival 2016. Каждый участник внимательно слушал инструкции тренера будучи на суше, упражняясь в синхронной гребле вперед и назад. А тренер Дамир Савандыков подробно объяснял, как удобно и прочно сидеть в лодке, советовал при падении в реку плыть ногами вперед, дабы видеть, куда тебя уносит река, и ни в коем случае при этом не паниковать – каска и жилет не подведут, но, по возможности, цепляться за веревочные края надув­ной лодки...

– Везет тем, кто впервые спус­кается по реке, – это непов­торимо! – вздыхает Дамир.

Второй этап Кубка ФРК-2016 на бурной и опасной реке Тургень уникален тем, что награждение здесь провели за каждую дисциплину отдельно. Рафтинг-марафон включал в себя «Длинную гонку» и «Слалом». В первый день соревнований рафтеры участвовали в «Длинной гонке», когда экипажам нужно было преодолеть маршрут около трех километров, показав лучшее время, чем у соперников. В категории «А – Профессионалы» лучшей среди мужчин стала команда «Спарта Грозный». Среди женщин в категории «А» первое место заняла «Фурия». В категории «В – любители» в «Длинной гонке» лидерами стали мужская команда «Веселые роджеры» и участницы из команды «Весна». Категория «С – новички» также участвовала в «Длинной гонке». Из 36 мужских экипажей первое место заняла команда «Берсерки», лучшая женская команда – «Надув­ные шлюпки».

Во второй день командам предстояло взять наибольшее число ворот в дисциплине «Слалом». В результате в категории «А» первого места удостоились мужская команда «Алина Легион» и красавицы, совсем не соответствующие грозному названию их команды «Фурия». В категории «В» среди мужчин первенство завоевал экипаж «Пою­щий казах». Среди женских команд категории «B» в июльский день победила «Весна». В этой же категории среди мужчин выиграла команда с довольно провокационным названием «Пошел ты!», а среди женщин первое мес­то заняла команда «Романтика».

Заключительный этап Кубка Казахстана по рафтингу в категориях R4 – «А», R6 – «В», «С», а также национальный отбор на ЧМ-2016 R4 в категории «А» пройдет на реке Чилик 3–4 сентября 2016 года.

– Это намного страшнее городских аттракцио­нов, столько адреналина! – делится впечатления­ми от первого заплыва по реке Сымбат Гафарова. – Все действия вопреки непредсказуе­мой и буйной водной стихии увенчиваются успехом только благодаря слаженной работе команды и мгновенному подчинению ее капитану. Правда, с непривычки я мешала веслом впереди и позади гребущим парням. При заплыве сильно напрягаются ноги и руки, у меня они еще онемели от страха и усталости. Влюбилась ли я в рафтинг? Однозначно!